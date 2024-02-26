Алекс Топольський став відомий публіці після знімань у "Холостяку". До того він жив у Сполучених Штатах, куди переїхав зі Львова після закінчення університету, пише Show 24.

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Що відомо про Алекса Топольського

Алекс Топольський змінив кілька міст та занять, але зупинився в Маямі, де став займатись нерухомістю. Його описували як "українця, який побудував успішний бізнес в Америці".

Також чоловік пробував свої сили як актор, він відвідував кастинги та надсилав свої резюме. Алекс Топольський засвітився у кліпі Fifth Harmony Worth it. Та за 10 років бізнесмен не знайшов кохання, а тому спробував шукати його на романтичному шоу "Холостяк".



Алекс Топольський / Фото з інстаграму Алекса Топольського

Чи справді Алекс Топольський такий успішний

З часом бездоганна картинка образу "Холостяка" стала руйнуватися. Учасниці стали розповідати про інші його заняття у США, як-от, звичайна робота рієлтором в компанії.

Я така людина, що реально можу закохатися. Навіть якщо бачу, що в нього грошей немає, що він не дуже розумний, я можу заплющити на все це очі. У мене були сумніви щодо його заробітків та бізнесу, але я розуміла, що якщо немає – нічого страшного, разом заробимо,

– коментувала фіналістка Саша Мудра.

Чутки настільки розповсюдилися, що Алексу довелося розповідати про свої прибутки. Він показав декларацію за 2020 рік та розповів про великий стабільний бізнес, де обіг начебто складав 4 мільйони. У період повномасштабної війни чоловік заробляв 20 – 25 тисяч доларів, а до пандемії ця сума була вищою на 30 тисяч.

Як щодо особистого життя

Романтичний проєкт не допоміг Алексу Топольському знайти кохання. У фіналі він обрав Катю Лозовицьку. Стосунки з дівчиною тривали недовго після завершення знімань. Як розповідала переможниця, їй не вистачало уваги, підтримки, спільних емоцій.

Де той Алекс з проєкту? Де ж той принц? Де всі цінності? Хто це і чому ми взагалі разом? З цими думками, після його чергового (не ділом, а словом) запрошення на Балі, я сказала, що нам треба поговорити,

– розповіла Лозовицька.

У відповідь Алекс заявив, що це він ініціював розставання. Топольський був шокований її словами, бо готовий "гори перевернути заради іншої людини".



Алекс Топольський і Катя Лозовицька / Фото з інстаграму Алекса Топольського

Після завершення шоу Алекс Топольський повернувся на Балі. З його розповідей, він щомісяця змінював вілли, ходив у спортзал, багато відпочивав і тринькав гроші на ресторани. На острові чоловік витрачав близько 1500 тисяч доларів у місяць, називаючи цю суму невеликою.

На Балі Алекс Топольський розповідав про нові стосунки з дівчиною, яку не показував публіці. Однак невідомо, чи продовжуються ці відносини дотепер.

Де зараз Алекс Топольський

"Холостяк" згодом зник з мережі на певний час, через що стали хвилюватися фани. З часом він таки вийшов на зв'язок і розповів, що переїхав у Бангкок, де хотів шукати нові можливості для розвитку. Пізніше з'ясувалося, що Алекс Топольський у пошуках роботи актора чи моделі: він залишав свої контакти у коментарях в групі Bangkok Model and Actor Jobs.

Вже у серпні Алекс повернувся на Балі та займався іншою справою: він описував себе як засновник системи на основі штучного інтелекту, що має масштабувати коучинговий бізнес. Топольський перестав активно вести блог, а тому щоразу рідше з'являється в мережі. Також він не планує повертатися до України.

Друзі, мені важко відповісти на це запитання, бо я вже 13 років там не мешкаю. Я люблю Україну всією душею, там мій дім, там я виріс. Але поки що я тут, працюю та розвиваюсь, щоб підтримувати свою сім'ю,

– писав Алекс Топольський.

До того ж в один момент "Холостяк" перейшов на російську мову і заявив, що вона для нього рідна. Та після суспільної критики став вести блог англійською мовою.



Останнє фото Алекса Топольського / Фото з інстаграму Алекса Топольського