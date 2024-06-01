Майстер спорту і телеведуча: як помінялась за роки кар'єри Леся Нікітюк

Довгонога білявка вирізняється з-поміж інших колег своєю балакучістю, почуттям гумору та любов'ю до публіки. Дівчина стала однією з найтоповіших ведучих на українському телебаченні.

Леся Нікітюк за час телевізійної кар'єри спробувала власні сили у різних телешоу й стала незмінною ведучою на екранах глядачів. Як змінилась і чим зараз займається – у матеріалі Show 24.

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Початок кар'єри

Леся Іванівна народилась 19 жовтня 1987 року у Хмельницькому в сім'ї робітників. На дозвіллі батьки займались художньою самодіяльністю. До прикладу, мама добре грала на баяні та співала.

Леся Нікітюк у дитинстві / Фото з особистого архіву ведучої

А дівчинку у дошкільному віці віддали в секцію плавання. Леся навіть досягла звання "Майстра спорту", але не захотіла будувати майбутнє в спорті.

Леся Нікітюк у дитинстві / Фото з особистого архіву ведучої

Леся Нікітюк у дитинстві / Фото з особистого архіву ведучої

Освіту Нікітюк здобула в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, але за освітою так і не працювала. У студентські роки всі знали Лесю, як гумористку. Вона була учасницею команди КВН "Торнадо Люкс", а згодом разом із подругою заснували гумористичний дует "Малинки".

Леся Нікітюк у юності / Фото з інстаграму ведучої

До слова, постановка "Галя, я в маршрутці" назбирала понад 6 мільйонів переглядів на ютуб.

Галя, я в маршрутке: дивитись відео онлайн

Подруги знялись у програмі "Бігуді шоу", а згодом тричі пішли на "Розсміши коміка". У перший рік дівчата забрали 10 тисяч гривень, на другий – 50 тисяч гривень, а на третій – 20 тисяч гривень.

"Розсміши коміка" 4 сезон 9 випуск – Нікітюк Леся, Панасенко Оля, м. Хмельницький: дивитись відео онлайн

А у 2012 році Леся стала ведучою двох сезонів телепроєкту "Орел і Решка" у парі з Андрієм Бєдняковим. Участь у тревел-шоу принесла дівчині високу популярність і любов публіки. У 2015 – повернулась на "Орел і Решку" у ювілейний 10-й сезон.

Леся Нікітюк і Андрій Бєдняков у шоу "Орел і решка" / Фото з інстаграму Нікітюк

Участь в інших телепроєктах

Кар'єра Нікітюк на телебаченні налічує дуже багато шоу. Зокрема, у 2013 році Леся представила авторську програму про шоубізнес – "Леся-Здєся". Дівчина з'являлася на світських вечірках, модних показах та розповідала про життя українського бомонду.

Згодом навіть знялась у кліпі Світлани Лободи "Пора домой". У 2016 році стартував проєкт "Навколо М", де ведуча шукала найкращих чоловіків з усього світу.

За два роки Нікітюк стає співведучою Сергія Притули на шоу "Хто зверху" та остаточно підкоряє публіку своєю манерою, красою та гумором. Згодом Притула покинув шоу, а новим ведучим став Богдан Буше.

Леся навіть спробувала себе на шоу "Танці з зірками", а партнером по паркеті виступив Максим Єжов. Пара дійшла до фіналу та посіла друге місце.

У 2019 році на екрани виходить тревел-шоу "Le маршрутка", в якому Нікітюк розповідала про життя та побут українців і відкривала нові місця нашої країни.

Також Леся зараз є ведучою шоу "Єпитання".

Особисте життя

Зірка тримає за сімома замками особисте життя. Лишень у 2017 році Леся інтригувала фанатів, що виходить заміж за свого сусіда, а за два роки повідомила, що весілля скасувалось.

Крім того, ведучій неодноразово приписували роман із Сергієм Притулою, однак це були тільки плітки.

Зміни в житті Лесі Нікітюк під час повномасштабного вторгнення

З початком російського вторгнення дівчина поїхала до рідного Хмельницького, щоб допомагати переселенцям. Вона відкрила центр для вимушено переміщених осіб, але вже закрила його, бо відпала потреба у функціонуванні центру.

Крім того, ведуча почала випускати пародійні пісні, щоб підняти настрій українців та збадьорити бойовий дух. Леся заспівала: "Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", "Цей сон" у дуеті зі Степаном Гігою тощо.

Цей Сон (remix). Леся Нікітюк & Степан Гіга: дивитись відео онлайн

Зараз Нікітюк продовжує займатись волонтерською діяльністю та збирає гроші на потреби ЗСУ.