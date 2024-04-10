Невже заручилася втретє: Леді Гага засвітила величезну діамантову каблучку на безіменному пальці
Джерело:People
Знаменита співачка Леді Гага двічі була заручена, але ще жодного разу не йшла під вінець. Шанувальники підозрюють, що тепер в особистому житті знаменитості розпочався новий період.
Вони вважають, що бізнесмен Майкл Поланскі освідчився зірці. Все через новий перстень артистки.
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Чому ходять чутки про заручини Леді Гаги
Днями співачку побачили в Західному Голлівуді. Вона була одягнена в довге чорне пальто, з великою плетеною сумкою, а волосся зав'язала в акуратний пучок. Її вбрання доповнювали чорні туфлі-човники, сонцезахисні окуляри та діамантова каблучка, яка ледь помітно мерехтіла з-під рукава пальта.
Саме перстень наштовхнув прихильників на припущення, що виконавиця заручилася з бізнесменом Майклом Поланскі, адже вона його одягнула на безіменний палець лівої руки. Щоправда, поки ці чутки знаменитість ніяк не коментує.
Що відомо про особисте життя Леді Гаги
- Протягом своєї кар'єри Леді Гага мала низку романтичних стосунків, які привертали увагу громадськості.
- Спочатку попзірка зустрічалася з музикантом і барменом Люком Карлом, їхні стосунки тривали п'ять років до 2010 року.
- Після цього у 2011 році співачка вступила у стосунки з актором Тейлором Кінні, відомим за роллю у серіалі "Щоденники вампіра". Вони оголосили про заручини на День святого Валентина 2015 року, але у липні 2016 року Леді Гага заявила про розрив.
- У 2017 році знаменитість прийняла пропозицію від свого агента Крістіана Каріно і навіть розпочала підготовку до весілля, але у 2019 році вони розірвали заручини.
- Вже у 2020 році виконавиця підтвердила нові стосунки з одним із засновників фейсбук Майклом Поланскі.