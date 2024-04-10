Невже заручилася втретє: Леді Гага засвітила величезну діамантову каблучку на безіменному пальці

Знаменита співачка Леді Гага двічі була заручена, але ще жодного разу не йшла під вінець. Шанувальники підозрюють, що тепер в особистому житті знаменитості розпочався новий період.

Вони вважають, що бізнесмен Майкл Поланскі освідчився зірці. Все через новий перстень артистки.

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Чому ходять чутки про заручини Леді Гаги

Днями співачку побачили в Західному Голлівуді. Вона була одягнена в довге чорне пальто, з великою плетеною сумкою, а волосся зав'язала в акуратний пучок. Її вбрання доповнювали чорні туфлі-човники, сонцезахисні окуляри та діамантова каблучка, яка ледь помітно мерехтіла з-під рукава пальта.

Саме перстень наштовхнув прихильників на припущення, що виконавиця заручилася з бізнесменом Майклом Поланскі, адже вона його одягнула на безіменний палець лівої руки. Щоправда, поки ці чутки знаменитість ніяк не коментує.

Що відомо про особисте життя Леді Гаги