Страшний злочин, – український письменник емоційно висловився про скандальний номер "Кварталу"

Український письменник Сашко Лірник прокоментував скандальний виступ "Кварталу 95" про рівненського воєнкома. До того ж громадський діяч висловився про гумор, який використали актори у номері.

На думку Лірника, "кварталівці" не асоціюють себе з Україною. Ба більше, він впевнений, що хоч актори і перейшли на солов'їну, вони думають лише про фінансову складову їхньої роботи.

До слова Цілувався з колегами: "Квартал 95" висміяв рівненського воєнкома, але потрапив у скандал

Як висловився Лірник про скандал з "Кварталом 95"

Письменник відкрито засудив скандальний виступ "Кварталу 95", який описує ситуацію з поцілунками рівненського воєнкома. Сашко не розуміє, як можна подібне знімати та випускати в ефір. До того ж він впевнений, що за таке має бути покарання.

Це страшний злочин проти нас усіх. Це не той варіант, коли гумор підтримує. Це варіант, коли знецінює. І от ці глядачі дякують оплесками, зрозуміло, що їм байдуже, хто над ними сидить. Цю частину війна ніяк не обходить і не цікавить. Вони – ухилянти, і пишаються цим,

– зазначив громадський діяч.

Водночас Лірник вважає, що актори "Кварталу 95" не асоціюють себе з Україною та коли їм "припече", то вони поїдуть за кордон. Письменник додав, що хоч вони і перейшли на українську мову, все одно дбають тільки про своє збагачення.

Також Сашко запевнив, що не знає як боротися з таким "креативом". Однак, він зазначив, що точно не варто висміювати українських військових.

У нас війна, країна має перейти на військові рейки, принаймні хоча б в інформаційній політиці. Зараз не той час, коли можна сміятися над військовими. Я в "совку" виріс, пам'ятаю багато чого. Ну над німцями сміялися, але щоб своїх висміювати та знецінювати?

– поставив крапку Лірник.

Що відомо про останній скандал "Кварталу 95"