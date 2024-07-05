Раніше співпрацювали: "Квартал 95" зробив заяву щодо виїзду Руслана Ханумака з України

Студія "Квартал 95" прокоментувала вчинок Руслана Ханумака, що розлетівся пресою. Гуморист покинув країну, хоч заявляє, що зробив це законно.

У пресі Руслана Ханумака хибно називають "зіркою" чи "актором" студії "Квартал 95". Після виїзду гумориста з України, представники студії зробили заяву щодо співпраці з ним.

До слова Руслан Ханумак заявив, що виїхав з України в США законно: як йому це вдалося

У "Кварталі" пояснили, що Руслан Ханумак ніколи не був штатним працівником студії. З ним справді співпрацювали як зі сценаристом, режисером та актором тільки на умовах договорів замовлення. Тому студія підкреслила, що не має жодних зв'язків з гумористом.

З 2021 року студія "Квартал 95" не має з Русланом Ханумаком ніяких цивільноправових та трудових відносин. Отже, не коректно називати його зіркою чи тим більше актором Студії "Квартал 95". Всі актори "Кварталу" перебувають в Україні,

– мовиться у заяві.

Що вчинив Руслан Ханумак

Нещодавно гуморист повідомив, що виїхав з України до США. За його словами, на це рішення вплинуло бажання більше часу проводити з сином.

Після хвилі негативних коментарів Руслан Ханумак пояснив, що виїхав за кордон законно – через астму. Він показав скриншот додатка "Резерв+", де вказано, що у нього відстрочка від мобілізації.