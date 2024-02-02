Водночас навіть в інтерпретації інших виконавців суть і значення культових композицій Скрябіна зберігаються. Так, 24 Канал зібрав добірку з 20 найпопулярніших хітів співака, які переспівують інші зірки. Що цікаво, не лише українська, а й іноземні артисти.

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Минулого року група українських співаків об'єднала зусилля для виконання відомої пісні Кузьми "Місця щасливих людей". Символічним жестом знаменитості замінили в тексті згадки про європейські столиці на назви українських міст, які сильно постраждали під час повномасштабного вторгнення. До цієї ініціативи долучилися такі відомі музиканти, як Олександра Зарицька з KAZKA, Артем Пивоваров, Сергій Танчинець з гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Фагот з ТНМК, Наталя Могилевська, Іван NAVI, Руслана та гурт "Скрябін" з його нинішнім вокалістом Юрієм Юрченком.

Скрябін – "Місця щасливих людей": дивіться відео онлайн

Співачка ROXOLANA виконала кавер-версію відомої композиції "Люди, як кораблі", записаної Кузьмою та гуртом "Скрябін" майже два двадцять років тому. Трек заглиблюється в теми розлуки та болю, глибоко резонуючи зі слухачами різних поколінь.

Ця пісня – одна з моїх найулюбленіших і заспівати її було моєю давньою мрією,

– говорила знаменитість.

ROXOLANA – "Люди, як кораблі": дивіться відео онлайн

Також у 2015 році на концерті пам'яті Кузьми цей хіт заспівав гурт "Антитіла".

"Антитіла" – "Люди, як кораблі": дивіться відео онлайн

Крім того, колектив виконав трек "Чорнобиль форева", який став саундтреком українського фільму "Я, "Побєда" і Берлін", знятого за повістю Андрія Кузьменка.

"Антитіла" – "Чорнобиль форева": дивіться відео онлайн

Зазначимо, що окрім треку "Чорнобиль форева", у стрічці "Я, "Побєда" і Берлін" також можна почути культову пісню "Хай буде так, як хочеш ти". Її заспівала Джамала.

Jamala – "Хай буде так, як хочеш ти": дивіться відео онлайн

Нещодавно переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra дали нове дихання легендарній пісні Скрябіна – "То є Львів".

Скрябін х KALUSH – "То є Львів": дивіться відео онлайн

Також важливо, що творчістю Скрябіна захоплюються не тільки в Україні, а й за кордоном. Так, італійський співак Альфонсо Олівер випустив кавер на відомий трек Кузьми "Мам". Виконавець переклав текст пісні італійською мовою, а кліп на композицію зняв з власною матір'ю в головній ролі.

ALFONSO OLIVER – MAMMA: дивіться відео онлайн

"Спи собі сама" продовжує залишатися однією з найулюбленіших пісень українців з моменту свого виходу у 2003 році. Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зачарував публіку кавером на цю композицію під час концерту пам'яті покійного Кузьми.

Андрій Хливнюк – "Спи собі сама": дивіться відео онлайн

На заході тоді також прозвучав душевний хіт Андрія Кузьменка "Мовчати". Його чуттєво виконав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук – "Мовчати": дивіться відео онлайн

Водночас Олександр Пономарьов заспівав пісню про еміграцію з України "Сам собі країна", яка вийшла ще в 2002 році.

Олександр Пономарьов – "Сам собі країна": дивіться відео онлайн

Легендарний трек "Старі фотографії" по праву вважається однією з найбільш знакових композицій у творчому доробку Кузьми Скрябіна. Щемливі кавери на хіт, що пробуджує спогади як про радісні, так і про складні сторінки нашого минулого, виконували Монатік та Наталія Могилевська.

MONATIK – "Старі фотографії": дивіться відео онлайн

Наталія Могилевська – "Старі фотографії": дивіться відео онлайн

Водночас Dzidzo, який був близьким другом Андрія Кузьменка, також неодноразово переспівував його треки. Зокрема, він заспівав драйвову пісню "Маршрутка" та хіт "То моє море", що закликає слухачів перетворювати фантазії на реальність і прийняти своє справжнє "я".

Dzidzo – "Маршрутка": дивіться відео онлайн

Dzidzo – "То моє море": дивіться відео онлайн

Романтична та легка пісня "Шампанські очі" теж закарбувалася в пам'яті багатьох українців. Дивовижно, але навіть через десятки років цей трек продовжує бути популярним. У 2016 році композицію зворушливо виконав Дмитро Шуров.

Pianобой – "Шампанські очі": дивіться відео онлайн

Серед каверів, які записали українські артисти, до того ж є відомі пісні "Кольорова", у виконанні гурту ТНМК, "Кинули", яку заспівав Валерій Харчишин, "Птахи", "Пусти мене" та багато інших композицій, котрі до сьогодні не втрачають своєї актуальності.

ТНМК – "Кольорова": дивіться відео онлайн

Валерій Харчишин – "Кинули": дивіться відео онлайн

Тарас Чубай – "Птахи": дивіться відео онлайн

Фагот – "Пусти мене": дивіться відео онлайн