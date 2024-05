Може трапитися з кожним: 5 курйозних та смішних моментів Євробачення

Як би ідеально кожна країна не планувала свій виступ, ніхто не застрахований від конфузу. Щороку на Євробачення трапляються кумедні моменти, які пізніше перетворюються у меми.

Show 24 зібрав 5 епічних моментів, що трапилися на Євробаченні у попередні роки. Це кумедні випадки з учасниками конкурсу або пісні, що зараз викликають усмішку.

До слова alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

Емоції після перемоги

На Євробаченні-2009 переміг представник Норвегії Олександр Рибак. Музикант так хвилювався під час вручення нагороди, що сильно стиснув кришталевий мікрофон і зламав йому ніжку. Він спробував обережно поставити трофей на підлогу, але статуетка й зовсім розвалилась. Пізніше для Олександра Рибака зробили копію призу. Вважається, що це перший випадок, коли для переможця створили дві нагороди.

Олександр Рибак – Fairytale: дивіться відео онлайн

Унікальна зачіска

Іноді, щоб запам'ятатися на Євробаченні, важлива не пісня та виступ. Достатньо однієї лиш яскравої зачіски. Це довів представник Чорногорії Славко Казелич у 2017 році, коли викликав бурю емоцій у фанів завдяки своєму тугому кінському хвосту. Співак використовував його як атрибут і розмахував хвостом, немов крилами гелікоптера. Артист посів лише 16 місце, зате отримав жартівливий псевдонім "Понікоптер".

Slavko Kalezić – Space: дивіться відео онлайн

Дивіться також alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Назвалися переможцями ще до фіналу

У 2006 році на Євробаченні Литва виступила з треком We Are The Winners ("Ми – переможці"). Гурт LT United був настільки впевнений у собі, що не соромилися постійно виспівувати "Ми переможці Євробачення". Але здобути ту саму перемогу їм так і не вдалося.

LT United – We Are The Winners: дивіться відео онлайн

Провокація під час виступу Джамали

Джамала виступала у фіналі Євробачення-2017 як запрошена гостя. Прямо під час її номера на сцену вибіг чоловік, загорнутий у прапор Австралії, та оголив сідниці. Пізніше виявилося, що це український пранкер Віталій Седюк. Джамала показала себе як справжня професіоналка, адже продовжила співати, наче нічого не сталося. Згодом зірка прокоментувала ситуацію: її не злякала витівка чоловіка. Та вона не зрозуміла, де на той момент була охорона.

Джамала – I believe in U: дивіться відео онлайн

Дизайнерські штани не витримали перемоги

Представники Італії надзвичайно бурхливо відреагували на свою перемогу у 2021 році. Тому після того, як оголосили головного лідера Євробачення, у соліста Måneskin Даміано Давида порвалися штани у паховій зоні. Та він не розгубився, а дорвав своє вбрання.

Емоції переможців: дивіться відео

Нагадаємо, що цього року Україну на Євробаченні представить дует Jerry Heil та alyona alyona. Виконавиці виступатимуть у першому півфіналі, що відбудеться 7 травня.