Не коментує війну й публікує фото на OnlyFans: що сталося з Євою Бушміною з ВІА Гри

Єва Бушміна - одна з найяскравіших випускниць проєкту Фабрика зірок-2 й ексучасниця гурту ВІА Гра. Попри гарний старт, співачка зайняла позицію нішевого артиста на шоубізнесовій арені й від початку повномасштабного вторгнення жодного слова не сказала щодо ситуації в Україні.

До впізнаваності Яна Швець (справжнє ім'я та прізвище співачки) була учасницею попгурта Lucky, виступала на бек-вокалі у Насті Каменських і гурту Авіатор, брала участь у Фабриці зірок-2.

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Що сталося з кар'єрою Єви Бушміної

Справжній успіх до артистки прийшов із пропозицією Костянтина Меладзе долучитися до складу гурту ВІА Гра. Єва записала кілька хітів "Пошел вон", "День без тебя", "Алло, мам!". У колективі Бушміна пробула з 2010 по 2012 роки.

Гурт ВІА Гра / фото з відкритих джерел

Далі співачка пішла в сольне плавання, змінивши псевдонім Єва Бушміна на Layah. Вона випустила кілька альбомів і чимало кліпів на треки з них. До речі, три відео для артистки зняла одеситка Таню Муїньо, яка нині співпрацює зі світовими виконавцями – Гаррі Стайлсом, Дженніфер Лопес, Семом Сміттом, Кеті Перрі, Lil Nas X, та іншими. Утім, кар'єра Layah не увінчалася тріумфом.

Останні роки артистка випускала пісні російською й англійською мовами, які, скоріше, можна віднести до нішевої музики.

Де зараз знаходиться Єва Бушміна

Зараз Бушміна живе за кордоном – у Франції, куди ще до початку повномасштабного вторгнення виїхала зі своїм цивільним чоловіком, одеським скульптором Денисом Грищуком (у Єви також підростає 11-річна донька Едіта від українського бізнесмена Дмитра Ланового).

З Франції співачка публікує контент 18+. Без сорому артистка ділиться відвертими фото з Денисом, які, до речі, потім пара продає на OnlyFans.

Єва Бушміна / фото з інстаграму співачки

Єва Бушміна і Денис Грищук / фото з інстаграму співачки

Окрім еротичного хобі, Бушміна інколи випускає пісні.

Що співачка каже про війну

Від 24 лютого 2022 року ні Єва, ні її коханий не коментують ситуацію в Україні. Свою сторінку в інстаграмі співачка продовжує вести англійською та російськими мовами.