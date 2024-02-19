Українська акторка розповіла про вчителя валеології, який домагався до неї та учениць у школі в Севастополі. Тоді Ксенія Мішина була приблизно у 6 класі.
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Ксенія Мішина шокувала історією зі школи
Акторка розповіла, що вчитель влаштовував дівчатам "медичні огляди". Він запрошував додому й казав роздягатися.
Це нерадісна тема. Він звільняв нас з уроків, дівчат, заводив нас в спеціальний кабінет і влаштовував "медичний огляд": ми роздягалися до трусиків, а потім ми підходили, він все там дивився і казав: "Все добре, розвиваєшся". Постійно раз в місяць там все дивився,
– шокувала Ксенія Мішина.
За словами Ксенії, дівчата погоджувались приходити до нього додому, адже він звільняв з уроків та вже на той час мав комп'ютер. На ньому учитель ще й показував порнографію ученицям.
"Ми всі його дуже любили. Ми йому довіряли. Він такий класний був, бо він нас звільняв з уроків. Потім ми могли з ним кудись ходити. Іноді він запрошував нас додому в гості", – розповіла акторка.
Дівчата не розповідали батькам про те, що відбувалось. Те, наскільки це ненормально, вони усвідомили вже у дорослому віці. Ксенія Мішина припускає, що він досі може працювати у школі.
Які зірки зізнавались про домагання
- Олю Полякову спіткала схожа історія у школі. Вона зізнавалася, що до неї чіплявся вчитель фізкультури. Про інтимні випадки на уроках співачка нікому так і не розповіла.
- Наталка Денисенко могла стати жертвою сексуального насильства. На неї чатував маніяк у під'їзді, коли дівчині було 8 років.
- На співачку Олену Тополю напав хлопець з будинку, коли їй було 13 років. Від зґвалтування її врятував гучний крик, на який збіглися сусіди.