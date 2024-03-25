Я не скажу тобі прощай, – Віталій Козловський неочікувано показався з екскоханою

Український співак Віталій Козловський, який нещодавно заявив про одруження, тепер опублікував фото зі своєю ексобраницею. Ба більше, він підписав світлину промовистою фразою зі своєї нової пісні "Рубіж".

Саме у кліпі на цю пісню Віталій повідомив, що скоро стане батьком. Однак, ім’я своєї обраниці він поки не розголошує, попри наявні теорії шанувальників, що це може бути його менеджерка.

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Козловський опублікував фото з Раміною

23 березня в інстаграм-сторіс артист поділився фото, на якому він зображений разом з українською журналісткою Раміною Есхакзай.

"Я не скажу тобі: "Прощай", – підписав фото Козловський.

На фото Віталій обіймає Раміну та широко посміхається в камеру. До свого підпису співак додав смайл, який сміється. Сама ж Есхакзай ніяк не прокоментувала це фото.



Віталій Козловський та Раміна Есхакзай / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Віталія та Раміни

Після участі у шоу "Холостяк-5" майбутня журналістка отримала популярність. Одразу ж після закінчення проєкту про неї почали писати як про дівчину Віталія, а все через їхні спільні фото на сторінках майбутньої пари.

Пізніше пара відсвяткувала річницю стосунків. А у свій день народження, 6 березня 2017 року, співак вже освідчився Раміні.

Вже у вересні того ж року дівчина розійшлася з Віталієм. Зокрема, у грудні 2019 року Раміна зізналася, що розірвала стосунки з Козловським через його зраду з концертною директоркою Юлією Бакуменко.

За словами Раміни, співак почав з нею стосунки на зло своїй колишній, що дуже обурило журналістку. До того ж Козловський не хотів навіть після зради скасовувати весілля, бо вважав, що преса дуже "позитивно реагує на їхню пару".

Він вирішив не припиняти роман, бо ми маємо гарний вигляд, преса позитивно реагує, тим більше, що вже незабаром весілля. Після чого, звісно ж, я йому сказала: "Вибач, але втрьох ми зустрічатися не можемо". І ми розійшлися,

– розповіла Есхакзай.

Також Раміна зізналася, що Віталій висунув пропозицію провести медовий місяць утрьох з Бакуменко. Однак, дівчина одразу зрозуміла, що таке їй точно не треба і вирішила "втекти".

Мені вистачило того, що він сказав, що на медовий місяць ми полетимо втрьох. Я питаю: "Може, ще й номер один знімемо?" А він: "Гарна ідея!" І я зрозуміла, що не туди потрапила,

– поділилася журналістка.

Козловський скоро стане батьком: що відомо