Ледь не потрапила під колеса: на королеву Данії наїхав скутерист

З королевою Данії Мері стався інцидент – вона потрапила в аварію. На Її Величність наїхав літній чоловік, коли вона спілкувалась з публікою.

Королева Мері приїхала з офіційним візитом до Гренландії разом з дітьми. Вона вітала публіку у столиці країни Нуук, як-от трапився інцидент.

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Королеву ледь не збив скутер, на якому їхав літній чоловік. Вона втратила рівновагу та скрикнула від несподіванки. Нажахані були й люди, які стали свідками аварії.

Королева Мері була помітно збентежена, але вона зберегла самовладання і підвелась на ноги. Охоронці зупинили скутер, тому він не наніс шкоді Її Величності.

Інцидент потрапив на відео:

Чоловік, який їхав на скутері, теж був приголомшений. Він сказав, що хотів подати королеві руку, але замість цього натиснув на педаль газу. Працівники палацу підтвердили, що з Мері все гаразд. Вона продовжила відвідувати заходи згідно зі своїм планом.

Я бачив, як їй боляче, її очі відразу наповнилися сльозами. Мабуть, боляче бути вдареним на такій швидкості,

– прокоментував один зі свідків інциденту.

Поліція та королівські охоронці назвали інцидент "невинною помилкою". Однак у мережі збентежені, що королева Мері була у небезпеці у такому натовпі.