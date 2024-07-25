Ледь не потрапила під колеса: на королеву Данії наїхав скутерист
Джерело:The Daily Mail
З королевою Данії Мері стався інцидент – вона потрапила в аварію. На Її Величність наїхав літній чоловік, коли вона спілкувалась з публікою.
Королева Мері приїхала з офіційним візитом до Гренландії разом з дітьми. Вона вітала публіку у столиці країни Нуук, як-от трапився інцидент.
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Королеву ледь не збив скутер, на якому їхав літній чоловік. Вона втратила рівновагу та скрикнула від несподіванки. Нажахані були й люди, які стали свідками аварії.
Королева Мері була помітно збентежена, але вона зберегла самовладання і підвелась на ноги. Охоронці зупинили скутер, тому він не наніс шкоді Її Величності.
Інцидент потрапив на відео:
Чоловік, який їхав на скутері, теж був приголомшений. Він сказав, що хотів подати королеві руку, але замість цього натиснув на педаль газу. Працівники палацу підтвердили, що з Мері все гаразд. Вона продовжила відвідувати заходи згідно зі своїм планом.
Я бачив, як їй боляче, її очі відразу наповнилися сльозами. Мабуть, боляче бути вдареним на такій швидкості,
– прокоментував один зі свідків інциденту.
Поліція та королівські охоронці назвали інцидент "невинною помилкою". Однак у мережі збентежені, що королева Мері була у небезпеці у такому натовпі.