Уперше за 170 років: король Чарльз дозволив туристам завітати в будинок, де померла Єлизавета
З квітня всі охочі матимуть доступ до замку Балморал, де свої останні дні провела королева Єлизавета. Відвідувачі зможуть оглянути кілька кімнат, які колись використовувалися членами королівської сім'ї.
Серед них – вітальня, де покійна королева востаннє зустрічалася з колишньою прем'єр-міністеркою Ліз Трасс. Водночас раніше гості за окрему оплату могли зайти лише до танцювального залу Балморалу.
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Чому Чарльз дозволив туристам відвідувати кімнати замку
Ці заходи спрямовані на збільшення доходів королівського двору. Річ у тім, що плата за вхід у Балморал становитиме 100 фунтів. Водночас квиток, що включає післяобідній чай, коштуватиме 150.
Цікаво також, що за день лише 40 відвідувачам буде дозволено вхід у замок. Вони зможуть побачити вітальню й інші кімнати. Однак доступ до спальні Єлизавети, де вона померла, залишиться закритим.
Замок Берморал, де померла Єлизавета / Фото en-vols
Що відомо про Берморал
- Він розташований на березі річки Ді в Абердинширі, Шотландія. Королівська родина регулярно відвідує замок з 1852 року. Щороку вони проводять близько трьох місяців у Абердинширі, зазвичай приїжджаючи в серпні.
- Відомо, що Берморал для особистого користування придбав принц Альберт.
- Крім того, будівля слугує офіційною приватною резиденцією англійських королів.
- Біля стін Берморалу також є ресторанчики та кафе, куди можуть завітати туристи.