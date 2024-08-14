Королева Ранія замилувала новим фото з онукою на руках

Кілька тижнів тому королева Ранія стала бабусею. Вона показала, як піклується про свою онуку та тримає її на руках.

Королева Йорданії опублікувала на своїй сторінці нове сімейне фото. Ранія позувала у домашній атмосфері разом з чоловіком та новоспеченим дідусем, Абдаллою II.

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Королева Ранія показалась у темних штанах та білій кофтинці. Вона сиділа у м'якому білому кріслі, тримаючи на руках онуку Іман.

Стільки милоти в моїх руках,

– підписала фото королева Ранія.



Королева Ранія з чоловіком та онукою / Фото з інстаграму королеви Ранії

Королева Ранія стала бабусею

У квітні цього року королівський двір повідомив, що спадкоємний принц Хусейн бін Абдалла II і його дружина, принцеса Раджва, готуються стати батьками. У подружжя народився первісток вже у серпні.

У принца Хусейна та принцеси Раджви народилась дівчинка. Її назвали – Іман.

Раніше королівська сім'я показувала щасливі фото родини після поповнення та виписки з медичного центру короля Хусейна.