Ще у новорічному телезверненні Маргрете II поділилась, що мала операцію на спині. Тому й задумалась про те, щоб передати трон нащадкам.

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Маргрете IІ зреклася королівського престолу

Період правління Маргрете IІ у Данії став найдовшим, після королеви Єлизавети у Великій Британії – 52 роки. До того ж жінка виявилась першим монархом країни за майже 900 років, який відмовився від престолу.

Для того, щоб попрощатися з королевою, на вулиці Копенгагена прийшло тисячі людей. Також до столиці з'їхалися жителі з усієї Данії та навіть громадяни з інших країн.

Маргрете IІ приїхала до будівлі парламенту в золотій кареті разом із кіннотою гвардійського гусарського полку із замку Амалієнборг. Там вона підписала зречення. За передачею королівського престолу спостерігало близько 100 тисяч людей у ​​центрі Копенгагена.

Відтепер кронпринц отримає титул – Його Високості короля Фредеріка Х. Відомо, що йому 55 років. Як і Маргрете IІ, він представлятиме на престолі німецьку династію Глюксбургів.

Про Маргрете II

Відомо, що королева зійшла на трон 14 січня 1972 року після смерті свого батька, короля Фредеріка ІХ. Коли відійшла у вічність королева Єлизавета II, Маргрете II залишилась єдиною жінкою-монархом у світі.

Раніше вона працювала рекруткою у повітряній ескадрильї, де вивчала особливості військової справи. Маргрете мала міцні стосунки з деякими підрозділами армії Великої Британії. Вона керувала британським полком Королеви та Королівським Валійським полком.



Під час перебування на престолі була Верховною головнокомандувачкою Збройних сил Данії. Колишня королева Данії розмовляє п'ятьма мовами, самотужки створює свій одяг, перекладає книжки та пише картини.