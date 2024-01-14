Особистий помічник екскоролеви робив записи про її життя. Зараз ці нотатки зберігаються в Королівському архіві. Урешті зміст деяких з них став відомий публіці.

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Чи відчувала колишня королева свою смерть

Дуже мирно. Уві сні. Пішла. Старість. Вона не усвідомлювала того, що відбувається. Ніякого болю,

– писав Едвард Янг.

Також про цю записку йшлося в книзі "Чарльз III: Новий король, новий двір. Історія зсередини" королівського письменника Роберта Гардмана. Він розповів деякі деталі про те, що відбувалося після смерті королеви. Коли Едвард зробив свої нотатки, слуга відправився у кімнату покійної Єлизавети ІІ. Він знайшов біля її ліжка червону коробку з паперами. Там містилися 2 запечатані листи, один з яких був написаний її сину – королю Чарльзу ІІІ. А другий призначався для помічника – Едварда Янга.

Зміст цих листів залишається невідомим для громадськості, але сам факт написання означає те, що 96-річна королева усвідомлювала, що може померти. У скриньці виявили також останні документи Єлизавети ІІ та останнє королівське розпорядження. Йшлося про перелік кандидатів, яких потрібно було нагородити престижним орденом "За видатні заслуги".

Документи були передані їй за два дні до того, щоб вона могла переглянути записи та відзначити свій вибір. Це був останній документ, з яким працювала королева Єлизавета ІІ. Навіть на смертному одрі їй було над чим працювати. І вона це зробила,

– написав Гардман.

Де були перед смертю члени королівської родини

Принцеса Анна, та гардеробниця Анджела Келлі перебували біля 96-річної королеви в останні хвилини її життя. Упродовж години біля ліжка Єлизавети ІІ сиділи й Чарльз III із дружиною Каміллою. Згодом подружжя із принцесою Анною хотіли трохи прогулятися, щоб не думати про погане.

Тоді Чарльз III особисто зателефонував синам – Вільяму та Гаррі, аби вони їхали до резиденції, аби попрощатися з бабусею. Він думав, що матір проживе принаймні кілька днів. Однак, внукам не вдалося попрощатися з бабусею особисто.

Спадкоємця королівського трону повідомили про смерть королеви, коли він повертався з прогулянки. Персонал навіть не встиг приготувати авто до його зустрічі. Чарльз III усвідомив, що трапилося, коли до нього вперше звернулися "Ваша Величність". Він повертався до замку гелікоптером і перечитував записи з операції "Лондонський міст". Це розроблений план, у кому вказано, що робити після смерті королеви.

Відомо, що Єлизавета II відійшла у вічність 8 вересня 2022 року. Це сталося у королівському замку Балморал, що у Шотландії. Вона померла у віці 96 років. Новим королем Великої Британії став її син – Чарльз III.