Король Філіп VI і королева Летиція відзначили 20 років з моменту весілля: рідкісні сімейні кадри

Іспанське королівське подружжя Філіпа VI та Летиції зробило сімейну фотосесію з нагоди родинного свята. Річ у тім, що пара святкує 20-у річницю свого весілля.

На світлинах можна помітити також і двох доньок королівського подружжя. Це принцеси Леонор і Софія.

Цікаво Кейт Міддлтон розсекретила зворушливе прізвисько принцеси Шарлотти

Які світлини зробило королівське подружжя

Король Філіп VI та королева Летиція підготували подарунок для прихильників у вигляді сімейної фотосесії. 20 травня подружжя відзначило 20 років з моменту весілля.

На опублікованих світлинах родина позує разом у королівському палаці в Мадриді. До того ж на усіх кадрах члени сім'ї постають в обіймах одне одного.

Королева Летиція вбрана у картатий малиновий піджак і білі штани з кросівками. Король Філіп VI був одягнений у білу сорочку, блакитний піджак і сині штани. Свій образ він доповнив коричневим ременем.

Водночас принцеса Леонор також вирішила обрати для себе look світлих кольорів. Так, дівчина одягнула піджак блакитного кольору, ніби доповнюючи образ свого батька, та футболку зі штанами молочного кольору.

А принцеса Софія була вбрана у білий твідовий піджак і сині джинси. На всіх кадрах королівська сім'я демонструє любов і підтримку одне до одного.

Що відомо про королівське подружжя Філіпа VI та Летиції