Король Філіп VI і королева Летиція відзначили 20 років з моменту весілля: рідкісні сімейні кадри
Джерело:Chic
Іспанське королівське подружжя Філіпа VI та Летиції зробило сімейну фотосесію з нагоди родинного свята. Річ у тім, що пара святкує 20-у річницю свого весілля.
На світлинах можна помітити також і двох доньок королівського подружжя. Це принцеси Леонор і Софія.
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Які світлини зробило королівське подружжя
Король Філіп VI та королева Летиція підготували подарунок для прихильників у вигляді сімейної фотосесії. 20 травня подружжя відзначило 20 років з моменту весілля.
На опублікованих світлинах родина позує разом у королівському палаці в Мадриді. До того ж на усіх кадрах члени сім'ї постають в обіймах одне одного.
Королева Летиція вбрана у картатий малиновий піджак і білі штани з кросівками. Король Філіп VI був одягнений у білу сорочку, блакитний піджак і сині штани. Свій образ він доповнив коричневим ременем.
Водночас принцеса Леонор також вирішила обрати для себе look світлих кольорів. Так, дівчина одягнула піджак блакитного кольору, ніби доповнюючи образ свого батька, та футболку зі штанами молочного кольору.
А принцеса Софія була вбрана у білий твідовий піджак і сині джинси. На всіх кадрах королівська сім'я демонструє любов і підтримку одне до одного.
Що відомо про королівське подружжя Філіпа VI та Летиції
- Летиція працювала журналісткою до знайомства з майбутнім чоловіком, яке якраз сталося завдяки її роботі. Жінка мала взяти коментар у принца Філіпа VI і той погодився. Після цього він запропонував Летиції сходити на вечерю, втім вона відмовилася.
- Однак, згодом вони таки сходили на побачення і почали таємно зустрічатися, оскільки жінка не була з королівської сім'ї. Втім, батьки Філіпа VI таки дозволили парі одружитися. Це сталося у листопаді 2003 року в палаці Ель-Пардо в Мадриді.
- Після весілля Летиція отримала титул принцеси Астурійської. А вже у 2005 році вона народила первістка – доньку Леонор, а через півтора року – Софію.
- У червні 2014 року подружжя отримало титули короля і королеви, після того як батько Філіпа VI передав право на престол синові.