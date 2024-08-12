Немає в Україні місця, де жити, – команда Винника заступилася за артиста після хвилі хейту

Днями стало відомо, що Олег Винник, який зник з інфопростору українців, планує повернутися з новою музикою. Однак, не всіх користувачів потішила ця новина.

Голова офіційного фан-клубу артиста, Валерія Барон анонсувала прем'єру нової пісні Винника – "Мої люди". Реліз заплановано на 23 серпня, у День прапора.

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Це буде перша композиція Олега від початку повномасштабної війни. Попри радість шанувальників через прем’єру співака, хейтери висловили обурення такому рішенню зірки. Користувачі запевнили, що виконавців, які втекли в іншу країну та продовжують мовчати про війну, ніхто не чекає. Водночас юзери побажали Виннику залишитися у Німеччині та продовжити своє лікування від "рідкісної" хвороби там.

Втім, голова фан-клубу Олега, Валерія не забарилася з відповіддю хейтерам і зазначила, що боротьбу із захворюванням він розпочав ще задовго до вторгнення. Ба більше, метою виїзду співака до Німеччини було не лікування, а "повернення додому", оскільки той є резидентом цієї країни.

Людина вже понад 20 років проживає виключно у Німеччині й немає в Україні місця, де жити. Вчіть матчастину, а потім розводьте "зраду". А все що він заробив, віддав хлопцям на передову. Ця цифра переважає за 0,5 мільйонів євро. Все заради Перемоги. Народ усе розсудить. Щоб кожен допоміг стільки, скільки допоміг Олег,

– заявила Барон.



Валерія Барон заступилася за Олега Винника / Скриншот з фейсбуку жінки

Нагадаємо, на початку вторгнення Винник виїхав до Німеччини та перестав вести соцмережі. Лише влітку 2023 року він дав перше інтерв'ю зі зміненим стилем: в окулярах та з довгим волоссям. Тоді артист розповів про лікування рідкісної хвороби, але назви її не розсекретив.