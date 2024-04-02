Я не сприйняв анексію Криму, – Сєрга здивував зізнанням, чому раніше будував кар'єру в Росії

2 квітня 2024, 18:46
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Джерело:

"Суспільне Культура"

Після 2024 року Коля Сєрга тривалий час жив і працював у Росії. Днями він пояснив, чому тоді не повернувся в Україну.

За словами шоумена, це була інфантильна позиція. Зараз він дуже про це жалкує і зізнався, чи змінив би той свій етап життя. 

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Чому Коля Сєрга працював і жив у Росії

Артист вважає, що тоді був незрілий. 

Я не сприйняв анексію Криму. Я не сприйняв початок війни. І це була дуже інфантильна позиція. Якби я розумів, що відбувається, чи вчинив би я інакше? Так, я б вчинив інакше. Я був би на Майдані серед кращих людей,
– підкреслив шоумен.

Що відомо про життя Колі Сєрги в Росії

  • Популярність шоумен здобув у 2013 році завдяки тревел-шоу "Орел і решка", де знімався з Регіною Тодоренко. 
  • Вже у 2014 році Коля перебрався до Москви, де активно будував кар'єру. Свій переїзд у Росію він мотивована фінансовою вигодою. 
  • Всього в країні-терористі телеведучий прожив 4 роки, перш ніж переїхав до Києва у 2020 році.
  • Водночас відомо, що у 2015 році Сєрга був ведучим фестивалю у тимчасово окупованому Криму.

Автор: Софія Хомишин