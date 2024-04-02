Я не сприйняв анексію Криму, – Сєрга здивував зізнанням, чому раніше будував кар'єру в Росії

Після 2024 року Коля Сєрга тривалий час жив і працював у Росії. Днями він пояснив, чому тоді не повернувся в Україну.

За словами шоумена, це була інфантильна позиція. Зараз він дуже про це жалкує і зізнався, чи змінив би той свій етап життя.

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Чому Коля Сєрга працював і жив у Росії

Артист вважає, що тоді був незрілий.

Я не сприйняв анексію Криму. Я не сприйняв початок війни. І це була дуже інфантильна позиція. Якби я розумів, що відбувається, чи вчинив би я інакше? Так, я б вчинив інакше. Я був би на Майдані серед кращих людей,

– підкреслив шоумен.

Що відомо про життя Колі Сєрги в Росії