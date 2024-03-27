Хотіла піти в монастир: ексдружина Павліка заговорила про нові стосунки
Джерело:Лариса Созаєва
Колишня дружина українського співака Віктора Павліка, танцівниця Лариса Созаєва, зізналася, що в неї з'явився новий бойфренд. Про це вона заговорила через 8 років після розлучення з артистом.
Цікаво, що раніше жінка навіть думала стати монахинею, втім тоді з цим у неї не склалося. Тепер Лора навіть рада цьому.
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Що Созаєва розповіла про нові стосунки
Жінка зізналася, що був час, коли вона розмірковувала податися в монахині.
Чоловік пішов. Син помер. Родичів нема. Друзі самі за себе. Квартиру відбирають. Ті сили, які в мене були для боротьби, скінчились. Хотілось просто дзену,
– пояснила Лариса.
Втім, згодом вона передумала і навіть перестала ходити до церкви після втрати сина. Через деякий час танцівниця вирішила зареєструватися на сайті знайомств, де зустріла своє нове кохання.
Він огорнув мене спокоєм, впевненістю, тонким гумором, глибоким розумом. Вірністю. Любов'ю. Стіна, зі всіх боків і я заспокоїлась,
– поділилася Лора.
Що відомо про стосунки Павліка та Созаєвої
- Танцівниця була третьою дружиною співака. Вони познайомилися наприкінці 90-х в Тернопільській філармонії, де Лора виступала з ансамблем "Надзбручанка", почали зустрічатися й одружилися, та через деякий час розлучилися. Втім, вже у 2008 році знову зійшлися.
- Врешті у 2016 році їхній союз остаточно розпався.
- У пари був син Павло Павлік, який пішов з життя у серпні 2020 року, після 2-річної боротьби з раком. Хлопцю був лише 21 рік.
- Відомо, що стосунки зі своєю четвертою дружиною, концертною директоркою Катериною Репяховою, Віктор Павлік розпочав ще тоді, коли перебував у шлюбі з Ларисою.