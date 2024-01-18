Ведучий Анатолій Анатоліч в інстаграм-сторіз розповів про те, які слова чув від Ірини Горбачової. Це демонструє лицемірність акторки, яка вміло "перевзулась", щоб заробляти гроші в Росії.

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Анатолій Анатоліч про Ірину Горбачову

Шоумен пригадав, як Ірина Горбачова розповідала про любов до України у 2021 році. Тоді вона відвідала традиційну столичну подію "Кураж Базар", куди часто приходять відомі люди.

Бляха, я ж під сценою влітку 2021-го на "Куражі" на ВДНГ стояв, коли вона зізнавалася в любові Україні. І київська тусовка захоплювалася такою щирою Ірою,

– розповів Анатолій Анатоліч.



Анатолій Анатоліч про Ірину Горбачову / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, що у липні 2021 Ірина Горбачова та Антон Савлєпов одружилися. У квітні 2023 соліст Quest Pistols повідомив, що вони розійшлись, згодом це підтвердила й акторка

Де Ірина Горбачова зараз

Спершу акторка начебто засуджувала війну, але згодом повернулась до країни-терориста й ходила на червоні доріжки кінофестивалів та хвалилась російськими фільмами.

Нещодавно вона дала інтерв'ю, де цього разу зізнавалась у любові Росії і говорила про підтримку війни. Вона заявила, що є "частиною своєї країни" і не може це заперечувати. Акторка заявила, що допомагає біженцям з псевдореспублік. Але поскаржилась, що від неї відвернулися майже всі друзі.