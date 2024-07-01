Ви тва*юки, і Бог усе бачить, – KOLA зізналася, що знає, хто причетний до блокування її кліпу

Українська співачка KOLA днями звернулася до колег з шоубізнесу, які нібито не дають її новому кліпу на пісню "Цілуй" потрапити в тренди. Виконавиця пригрозила артистам викриттям.

Раніше вона розповідала, що її колеги через заздрість не хочуть, щоб нова відеоробота отримала належну увагу. Тепер виконавиця розчарована українським шоубізнесом.

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У своїх соцмережах KOLA зізналася, що не знала, наскільки артисти бувають лицемірними та заздрісними. Вона хоче, щоб слухачі знали, як намагаються їхні кумири "злити інших".

Я навіть не знала, наскільки все пронизано заздрістю. Заздрість від колег – від тих, хто тобі усміхається в обличчя. Я хочу, щоб ви побачили, ті люди, які не в музиці, – що це треш. Одні зливають інших. Як тільки ти досягаєш чогось – тебе готові спалити. Боже, як це низько,

– поділилася KOLA.

За словами виконавиці її колеги готові зробити все, щоб ніхто не досягнув схожого успіху. Артистка запевнила, що карма існує, і всі отримають те, на що заслуговують.

Зіпсували нам усе враження від нашої роботи, багатьом людям зіпсували. Повірте, без приколу, через це у вас у житті буде якась біда дуже складна – або дитину не зможете зробити, або ще щось страшніше, хвороба якась. Тому вибачайте, ви самі бачили, що робили. Ви тва*юки, і Бог усе бачить,

– підкреслила співачка.

Водночас вона повідомила, що знає, хто причетний до блокування її кліпу. Наразі виконавиця шукає докази.

Що відомо про новий кліп KOLA, який блокують