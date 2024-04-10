KOLA назвала секрет шлюбу з чоловіком-іноземцем: що рятує їхні стосунки на відстані

Співачка KOLA та її чоловік-іноземець живуть в різних країнах, тому їм доводиться підтримувати кохання на відстані. Артистка розповіла про секрети, що допомагають парі.

Стосунки на відстані – це те, з чим стикнулась чимала кількість українських подружжів під час повномасштабної війни. KOLA (справжнє ім'я – Анастасія Прудіус) розповіла, що допомагає їй та чоловіку переживати розлуку.

До слова Це не моя історія, – Аліна Гросу висловилася про другий шлюб

KOLA про секрети шлюбу та чоловіка

Виконавиця поділилася, що секрет її міцного шлюбу – це любов, повага та щире бажання бути поруч. Для співачки важливо, що її чоловік розуміє, що таке війна. На думку Анастасії, людина з будь-якої іншої кар'єри її не змогла б зрозуміти.

Він дорослий, він знає, що таке війна, тому що в його країні це йде вже дуже давно, він дуже мене підтримує, тому що я дуже сильно переймаюся, це дуже впливає на мою психіку, він до цього ставиться з дуже сильною повагою, обережністю. Він розуміє, що мене це дуже ранить і я йому за це дуже дякую,

– зізналась KOLA.



KOLA з чоловіком / Скриншот з відео

Що відомо про шлюб KOLA