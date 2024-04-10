KOLA назвала секрет шлюбу з чоловіком-іноземцем: що рятує їхні стосунки на відстані
Джерело:"Люкс ФМ"
Співачка KOLA та її чоловік-іноземець живуть в різних країнах, тому їм доводиться підтримувати кохання на відстані. Артистка розповіла про секрети, що допомагають парі.
Стосунки на відстані – це те, з чим стикнулась чимала кількість українських подружжів під час повномасштабної війни. KOLA (справжнє ім'я – Анастасія Прудіус) розповіла, що допомагає їй та чоловіку переживати розлуку.
До слова Це не моя історія, – Аліна Гросу висловилася про другий шлюб
KOLA про секрети шлюбу та чоловіка
Виконавиця поділилася, що секрет її міцного шлюбу – це любов, повага та щире бажання бути поруч. Для співачки важливо, що її чоловік розуміє, що таке війна. На думку Анастасії, людина з будь-якої іншої кар'єри її не змогла б зрозуміти.
Він дорослий, він знає, що таке війна, тому що в його країні це йде вже дуже давно, він дуже мене підтримує, тому що я дуже сильно переймаюся, це дуже впливає на мою психіку, він до цього ставиться з дуже сильною повагою, обережністю. Він розуміє, що мене це дуже ранить і я йому за це дуже дякую,
– зізналась KOLA.
KOLA з чоловіком / Скриншот з відео
Що відомо про шлюб KOLA
- Співачка KOLA не розповідала про особисте життя. Лише на інтерв'ю з Машею Єфросиніною зірка зізналась про те, що вийшла заміж.
- Чоловіка артистки звати В'ячеслав, він родом з Дніпра, але живе в Ізраїлі. Обранець KOLA старший за неї на 13 років.
- Співачка та її коханий зустрілися влітку 2022 року на благодійному концерті. Їхні стосунки були доволі несподіваними для зірки. Вже на початку 2023 В'ячеслав зробив Анастасії пропозицію. Після розмови про їхнє майбутнє життя зірка погодилась. Весілля відбулося у Празі в колі найрідніших.