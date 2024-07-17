Про щире кохання: KOLA презентувала саундтрек до української комедії "Коли ти вийдеш заміж"

Романтична комедія "Коли ти вийдеш заміж?" цього року вийде на екрани. Саундтреком до стрічки став новий хіт від співачки KOLA.

Команда романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?" презентувала офіційний саундтрек до фільму на кіноринку ювілейного XV Одеського міжнародного кінофестивалю команда. Цією композицією стала пісня KOLA – "Цілуй".

До слова Ви тва*юки, і Бог усе бачить, – KOLA зізналася, що знає, хто причетний до блокування її кліпу

Перший офіційний саундтрек до фільму – це романтична композиція про щире та безумовне кохання. Вона доповнює та відображає атмосферу авантюрно-романтичної комедії.

KOLA завітала на презентацію саундтреку особисто. Вона влаштувала сюрприз для гостей та акапельно виконала свій хіт у кінозалі. Артистка зізналась, що дуже любить цю пісню й рада, що вона надихнула інших.

Ця історія дуже схожа на моє життя. Я також колись поїхала до іншої країни і там зустріла свого майбутнього чоловіка, своє справжнє кохання. Це трапляється не лише у фільмах, а й у житті. Найважливіше сьогодні – це сама людина, її почуття, її відчуття, її переживання. Усіх нас тримає любов,

– поділилась співачка.



KOLA презентувала саундтрек фільму / Фото пресслужби

Про що розповідає фільм "Коли ти вийдеш заміж?"

Стрічка розповідає історію молодої дівчини, яка несподівано опиняється в центрі захопливої закордонної авантюри, пов'язаної з мистецтвом. Головна героїня, намагаючись розібратися зі своїми почуттями та зберегти кохання, проходить через низку веселих і напружених пригод.

На думку автора і режисера фільму Олексія Комаровського, нова пісня KOLA ідеально підходить для фільму.

Ця пісня чудово відображає атмосферу стрічки та надихає романтичну лінію наших героїв. Ми навіть створили окреме відео для неї,

– сказав він.

На презентації команда фільму презентувала відеокліп під офіційний саундтрек KOLA з ексклюзивними кадрами з комедії. У відео показали романтичні сцени, безліч поцілунків та неймовірні краєвиди.

На презентації були присутні: KOLA, Тарас Цимбалюк, Олексій Комаровський, Володимир Остапчук, Ірина Кудашова, Юла, Марина Арістова, Анна Малиновська.

Презентація саундтреку фільму / Фото пресслужби