Виставка "Скарби Криму. Повернення" відкрилась у стінах Національного музею України. У ній зібрано 565 експонатів з колекцій чотирьох кримських музеїв, які вдалося повернути до України після 9-річних судових процесів.

До слова У діловому костюмі: Олена Зеленська відкрила легендарну виставку "Скарби Криму – Повернення"

Нідерландський суд у червні 2023 року підтвердив юрисдикцію України щодо кримської культурної спадщини. Це історична перемога для країни.

Таким чином до України повернулися давньогрецькі, давньоримські, пізньоскіфські, сарматські, гунські й готські речі, знайдені впродовж XIX – XXI століть під час археологічних досліджень Криму.



Виставка "Скарби Криму. Повернення" / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Виставка також розповідає про те, як росіяни грабують археологічну спадщину Криму на окупованих ними територіях.



Виставка "Скарби Криму. Повернення" / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Виставка "Скарби Криму. Повернення" / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Експозиція перебуватиме у Скарбниці Національного музею до остаточної деокупації Криму. Після неї колекцію планують розташувати на території півострова.