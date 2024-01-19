Цікаво, що в 2022 році на честь Мозгового назвали вулицю в селі Чубинське, що на Київщині. Там проживає донька композитора Олена Мозгова зі своєю родиною.

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У столиці з'явився сквер Миколи Мозгового

Донька покійного співака повідомила, що таке рішення прийняли на засідання Київської міської ради. Вона дуже зраділа цій новині та подякувала усім, хто долучився до голосування.

Рішення прийнято! Київрада проголосувала, і тепер красивий, затишний сквер носитиме ім'я тата. Дякую кожному, хто долучився до всіх голосувань,

– висловилась вона.

Користувачі мережі також зраділи такій звістці. За словами шанувальників, Микола Мозговий безперечно гідний, щоб його ім'ям називали громадські місця.

"Хвала Богу! Чудовий сквер на вшанування золотої душі української пісні".

"Дуже гарна новина, вітаю!".

"Приємна новина! Нарешті почали називати іменами достойних людей!".

"Вітаємо, славна Олено! Заслужений наш голос країни – Микола Мозговий!".

"Хороша локація. Довгий час працювала поруч і часто бувала у цьому сквері. При нагоді обов'язково відвідаю цей затишний куточок Печерська".

"Щирі вітання, усім хто знав і любив Петровича та його творчість. Так ми називали Миколу Мозгового у колі сім'ї та друзів. Щиро радію".

Хто такий Микола Мозговий

Співак родом із Хмельницької області. Він навчався в Київській державній консерваторії Петра Чайковського. У 1986 році створив власний гурт "Вересень", з яким давав концерти по всій Україні. Цього ж року співаку дали звання Заслуженого артиста.

Згодом заснував міжнародний фестиваль "Пісня буде поміж нас", а також фестиваль сучасної української пісні Володимира Івасюка у Чернівцях. Там могли спробувати свої сили молоді виконавці. Артист працював директором і художнім керівником Національного палацу мистецтв "Україна".

Миколу Мозгового усі пам'ятають, зокрема, за легендарне виконання пісні "Минає день, минає ніч", до якої він написав музику. Слова ж належить відомому поету Юрію Рибчинському. Також саме Мозговий створив композицію "Рідний край", яку добре знають по всій країні. Її часто переспівують й досі.