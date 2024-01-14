12 січня доньці Олександра Пономарьова та Олени Мозгової виповнилося 30 років. З цієї нагоди зіркові батьки привітали її в соціальних мережах.
До слова 17-річна донька Ольги Фреймут показала рідкісне фото з зірковою мамою
Мозгова і Пономарьов привітали доньку
Олена Мозгова поділилась у мережі світлиною доньки в Індії. На знімку дівчина позує в традиційному вбранні – сарі. У цій країні дівчина перебуває з грудня 2023.
Моя вже доросла, але для мене завжди маленька донечка, сьогодні святкує 30 років! Дякую тобі, Боже, що подарував зустріч з такою непересічною особистістю! Прошу у тебе, Творець, дай моїй дитині мужності – боротися там, де можливо щось змінити, терпіння прийняти те, з чим впоратися нереально! І мудрості – відрізняти одне від іншого,
– звернулась до доньки продюсерка.
Зоя Мозгова / Фото з інстаграму Олени Мозгової
Олександр Пономарьов теж привітав доньку з днем народження. Нагадаємо, що Зоя для співака – названа донька. Він удочерив її в шлюбі з Мозговою та виховував як рідну.
"Сьогодні у моєї доньки Зої день народження! Многая і благая Літа!" – написав співак.
Олександр Пономарьов з донькою / Фото з інстаграму співака
Шлюб Мозгової та Пономарьова
- Шлюб з Оленою Мозговою був першим для Олександра Пономарьова. Вони познайомилися під час фестивалю імені Володимира Івасюка. У 1998 році в пари народилась донька Євгенія.
- Олександр і Олена пробули у шлюбі 10 років. За словами Мозгової, вони дуже різні люди. Продюсерка розповідала, що між ними не було кохання – радше партнерство.
- Пономарьов зізнавався, що двічі переживав зраду. Вдруге він не зміг пробачити і пішов. Але про Олену завжди згадує без негативу.