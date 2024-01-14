12 січня доньці Олександра Пономарьова та Олени Мозгової виповнилося 30 років. З цієї нагоди зіркові батьки привітали її в соціальних мережах.

До слова 17-річна донька Ольги Фреймут показала рідкісне фото з зірковою мамою

Мозгова і Пономарьов привітали доньку

Олена Мозгова поділилась у мережі світлиною доньки в Індії. На знімку дівчина позує в традиційному вбранні – сарі. У цій країні дівчина перебуває з грудня 2023.

Моя вже доросла, але для мене завжди маленька донечка, сьогодні святкує 30 років! Дякую тобі, Боже, що подарував зустріч з такою непересічною особистістю! Прошу у тебе, Творець, дай моїй дитині мужності – боротися там, де можливо щось змінити, терпіння прийняти те, з чим впоратися нереально! І мудрості – відрізняти одне від іншого,

– звернулась до доньки продюсерка.



Зоя Мозгова / Фото з інстаграму Олени Мозгової

Олександр Пономарьов теж привітав доньку з днем народження. Нагадаємо, що Зоя для співака – названа донька. Він удочерив її в шлюбі з Мозговою та виховував як рідну.

"Сьогодні у моєї доньки Зої день народження! Многая і благая Літа!" – написав співак.



Олександр Пономарьов з донькою / Фото з інстаграму співака

Шлюб Мозгової та Пономарьова