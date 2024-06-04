Росія продовжує нищити українську культуру, обстрілюючи видавництва та вбиваючи письменників. Але українська книжка продовжує жити та розвиватися, що підкреслив глава ГУР МО Кирило Буданов.

Цікаво Олена Зеленська на "Книжковому Арсеналі": перша леді назвала книжки, які придбала

Які книжки Буданов придбав на "Книжковому Арсеналі"

Кирило Буданов розповів, що не зміг особисто завітати на 12 Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Але отримав кілька книжок, що були представлені на заході. Деякі навіть з автографами авторів.

Попри війну і постійну небезпеку російських атак, черги охочих потрапити на книжковий фестиваль розтягнулися на сотні метрів. Українці вкотре демонструють, що нація, яка любить та читає книги, – завжди перемагатиме ворога, який зомбований путінським телевізором,

– підкреслив Кирило Буданов.

Ось, які книжки придбав Кирило Буданов:

Андрій Кокотюха: "Чорний лис";

Джохар Дудаєв: "Лицар свободи";

Сергій Руденко: "Анатомія ненависті. Путін і Україна";

Олександр Кучерук, Юрій Черченко, Михайло Ковальчук: "Євген Коновалець";

Гаролд Ґ. Мур, Джозеф Л. Ґелловей: "Ми були солдатами… і молодими";

Антон Санченко: "На чорноморській хвилі. 33 століття копаного моря";

Віталій Огієнко: "Голодомор. Історія неусвідомленої травми".



Кирило Буданов / Фото з фейсбуку Кирила Буданова

"Дякую всім українським літераторам за творчість, мудрість та за натхнення, яке допомагає нашій боротьбі Сучасна українська книга – ознака модернової української нації", – додав глава ГУР МО.

Хто побував на "Книжковому Арсеналі"

Міжнародний фестиваль відвідала також перша леді Олена Зеленська. Насамперед вона відвідала стенд видавництва Vivat, чиї тиражі майже повністю знищила Росія.

Дружина президента придбала здебільшого ті книжки, які розповідають про нову реальність українців. Це твори українських авторів.