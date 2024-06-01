Цього року Олена Зеленська відвідала "Книжковий Арсенал" без чоловіка. Найперше вона відвідала стенд видавництва Vivat, чиї нові тиражі майже повністю знищила Росія. Там виклали докази злочину – спалені книжки.

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Перша леді підкреслила, що для неї честь придбати хоча б декілька книжок, які пережили російську атаку. Вона обрала "Ізмарагд княгині Несвіцької" Олександра Ірванця та "Мисливці за щастям" Валерія Пузіка.

Відомо: ніхто не повертається з "Арсеналу" без стосу нових книжок. У час українського спротиву агресії йдеться вже не тільки про читання, а й про солідарність із нашою творчістю і про збереження нашого слова,

– поділилась Олена Зеленська.

Та це не єдині покупки першої леді цього року. Вона поділилась, що переважно обирала книжки про те, що українці переживають зараз:

"Вірші та пісні" полеглого на війні поета Гліба Бабіча,

"Форпост Охтирка" Євгенії Подобної,

"Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці" Марічки Паплаускайте,

"Дім для Дома" Вікторії Амеліної – письменниці, вбитої російським обстрілом.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді

Олена Зеленська обрала лаконічний образ для відвідин "Книжкового Арсеналу". Вона постала у темно-синьому костюмі та чорній кофтинці.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Аутфіт першої леді доповнювало перлинне намисто з підвіскою.