Принц Гаррі відвідає Велику Британію: чи зустрінеться він з Кейт Міддлтон, яка хвора на рак

Принц Гаррі анонсував, що приїде до Великої Британії у травні. Втім, під час цього візиту він не побачиться з братом, бо, як стверджують друзі принца Вільяма, подружжя цього не хоче.

Друзі принца Вільяма та Кейт Міддлтон повідомили, що пара не хоче бачитися з Гаррі через "драму", яку ця зустріч може спричинити.

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Приватність понад усе

Кейт і Вільям хочуть зберегти приватність, особливо тепер, коли принцеса Уельська проходить лікування та відновлення від раку. У такий спосіб пара хоче захистити дітей.

Кетрін та Вільям чітко дали зрозуміти, що бажають спокою для себе та дітей. Візит Гаррі з усім супутнім драматизмом був би протилежністю цьому,

– зазначають друзі сім'ї.

Однак, є думка, що Кейт і Вільям уникають зустрічі з Гаррі через публікацію його мемуарів "Spare", де він розкрив інтимні сімейні секрети. Це нібито розчарувало і розгнівало королівське подружжя.

Друзі Вільяма розповідали, що він вкрай негативно ставиться до Гаррі й не бачить можливості для примирення.

Розкол між братами очевидний, особливо після того, як вони не з'явилися разом навіть на відеозв'язку під час церемонії нагородження премії Діани. Меган оголосила про запуск свого нового бренду за кілька хвилин до виступу Вільяма, що лише підкреслило відстань між ними,

– пише видання Daily Beast.

Принц Гаррі та Меган Маркл не були поінформовані про діагноз Кейт до публічного оголошення. Це теж засвідчує їхні віддалені стосунки.

До речі, офіс Кейт відмовився коментувати ці твердження і не прокоментував можливу зустріч Вільяма з Гаррі під час його візиту до Великої Британії на церемонію, присвячену десятиріччю Ігор Нескорених.

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