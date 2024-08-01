Кейт Міддлтон планує з'явитися на публіці зовсім скоро: ЗМІ назвали деталі
Джерело:Express
Принцеса Уельська не повертається до королівських обов'язків, адже продовжує лікування. Попри це, Кейт Міддлтон найближчим часом планує з'явитися на публіці.
Наступного тижня принц Вільям планує вирушити на Олімпійські ігри-2024, що проходять у Парижі. Разом з ним може вирушити й Кейт Міддлтон.
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Джерело, близьке до королівської сім'ї, повідомило, що Кейт Міддлтон з нетерпінням чекає можливості перетнути Ла-Манш.
Принцеса хотіла б поїхати на Олімпіаду. У неї залишилися дуже теплі спогади про Лондон 2012 року, і вона хоче поїхати на інші Ігри, поки вони так близько від дому,
– каже інсайдер.
Однак ще невідомо, чи справді принцеса відвідає Олімпійські ігри. Остаточне рішення залежить від того, як почуватиметься Кетрін і чи дадуть їй дозвіл лікарі.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон двічі з'являлася на публіці після зізнання про хворобу. Вона вразила публіку на урочистому параді Trooping the Colour, а згодом відвідала чоловічий фінал Вімблдону.