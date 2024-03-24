У Кейт Міддлтон виявили рак, а про смерть Чарльза ІІІ запустили фейк: найгучніші події тижня

Цей тиждень виявився сповненим низкою несподіваних подій. Серед них – галас навколо "смерті" 75-річного Чарльза ІІІ та хвороби Кейт Міддлтон.

Детальніше про шокуючі події тижня в українському та світовому шоубізі – розповість Show 24.

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Фейк про смерть Чарльза III

Соціальні мережі та стрічки ЗМІ були переповнені цією новиною 18 березня. Спекуляції, ймовірно, виникли після того, як на урядових будівлях приспустили прапори, що є традиційним жестом, який означає смерть глави держави. Крім того, російські телеграм-канали опублікували фейкову фотографію, на якій було зображено заяву про "смерть" 75-річного монарха. Пізніше цю інформацію спростувало посольство Британії в Україні.

Вже на наступний день, 19 березня, Букінгемський палац виставив свіжі фото Його Величності з зустрічі з ветеранами корейської війни.

Важливо пояснити, що лише офіційні структури британської королівської сім'ї мають право оголошувати про смерть короля. Офіційні заяви зазвичай публікуються на сайті королівської сім'ї та на сторінках у соціальних мережах, а також через BBC.

Згодом світову спільноту розбурхала ще одна шокуюча новина – рак Кейт Міддлтон.

Що відомо про хворобу принцеси Уельської

22 березня Її Високість опублікувала відеозвернення, де повідомила, що після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла в січні, в неї виявили рак.

Кенсінгтонський палац вирішив не розголошувати конкретну інформацію щодо типу або стадії онкозахворювання, проте відомо, що Кетрін зараз проходить профілактичну хімієтерапію.

Це, звичайно, стало величезним шоком, і ми з Вільямом робили все можливе, щоб зберегти приватність заради нашої молодої сім'ї,

– наголосила Міддлтон.

Внаслідок лікування принцеса Уельська не зможе бути присутньою на цьогорічному Великодньому богослужінні з королівською родиною.

Цікаво, що український шоубізнес також вразила неочікувана новина. На щастя, вона виявилася радісною. З'ясувалося, що Віталій Козловський, який нещодавно одружився, вперше стане батьком.

Як Козловський повідомив, що чекає на первістка

Днями співак випустив кліп на трек "Рубіж", у якому знялась його вагітна дружина.

Віталій Козловський – "Рубіж": дивіться відео онлайн

Згодом виконавець опублікував нове фото з коханою. На знімку Козловський стоїть за спиною дружини, обіймаючи її кругленький живіт. Обличчя жінки на фото не видно, в кадр лише потрапили її біляві кучері та ніжно-рожева сукня.

При надії… Мій сенс. Стимул. Любов,

– написав під фото артист.

До того ж екснаречена Романа Гриневича, художниця Соня Морозюк, цього тижня дала перше інтерв'ю на тлі корупційного скандалу. Втім, спроба дівчини очистити свою репутацію обернулася проти неї.

Чому Соню Морозюк захейтили після нового інтерв'ю

Річ у тім, що під час розмови художниця детально розповіла про свої три квартири, машину та галерею. Вона заявила, що придбала квартири та автомобіль ще до стосунків з Романом, а мистецький простір – під час них.

Художниця стверджувала, що галерея коштує 4,6 мільйона гривень, що суперечить попереднім заявам, зробленим три місяці тому. Спочатку Морозюк говорила, що студія була придбана за 250 тисяч доларів. Саме це й спантеличило глядачів.

Інтерв'ю Соні Морозюк: дивіться відео онлайн

Крім того, мисткиню висміяли за одяг, який вона підібрала для інтерв'ю. У відео Софія постала в авторській футболці з написом "Не даю без декларації". Це викликало насмішки з боку аудиторії, тож під відео вони написали глузливі коментарі про Cartier, пожертви на армію та браслети ручної роботи:

"Не даю без декларації. А де твоя, обіцяна? Ох і цирк";

"Ми їй теж не дамо без декларацій і фактів про продаж Cartier і донатів на армію";

"Розкажіть як це зняти Картьє, і одягнути браслети хендмейд?".

ОЕ презентував першу англомовну пісню

Випуск композиції Voices Are Rising є "новою музичною історією" гурту.

Ми будемо працювати над тим, аби й музичний голос України звучав гучно, його чули та помічали у світі,

– зазначив Святослав Вакарчук.

Важливо, що "Океан Ельзи" до 30-річчя існування колективу восени презентує довгоочікуваний український альбом.

Океан Ельзи – Voices Are Rising: дивіться відео онлайн