У купальнику: Катя Осадча показала, як рятується від аномальної спеки

Надзвичайна спека в Україні триває. Телеведуча Катя Осадча продемонструвала свій спосіб боротися з аномальною температурою.

Катя Осадча поділилась відео на своїй сторінці. Зірка зняла ролик на своєму подвір'ї, позуючи в чорному купальнику.

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Телеведуча показала, як вона бореться з аномальною спекою, обливаючи себе водою зі шланга. Ролик супроводжувався треком Коннора Прайса і Форреста Френка – UP!.

Гарячий настрій,

– підписала відео телеведуча.

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Аномальна спека в Україні триватиме з 17 травня ще три доби, крім західних і північних областей. У більшості східних і центральних областей температура становитиме +40 – +41.

Водночас 18 та 19 липня на Півночі й Заході спека послабшає. У деяких регіонах пройдуть дощі та грози, місцями град та сильний вітер.