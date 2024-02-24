Телезірка мала безтурботний вигляд на світлинах та схоже, не вірила у ймовірність початку війни. Вона поширила їх у своєму інстаграмі.

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Осадча пригадала день перед великою війною

Тоді Катя займалась власними справами – ходила на косметичні процедури та мала заплановані знімання. На одному зі знімків вона написала, що тоді вважала усіх, хто говорить про війну, панікерами.

Це я вирішила навести красу. І згадала, як рівно два роки тому в цей день також лежала на цьому столі та вважала всіх, хто говорить про війну панікерами,

– написала вона.



Осадча не вірила, що буде війна / Скриншот з інстаграму ведучої

Осадча також пригадала, як 23 лютого була змушена йти пішки, адже дороги були перекриті. Це було пов'язано з візитами президентів різних країн, аби попередити керівництво про війну.



Осадча пригадала, як перекрили дороги / Скриншот з інстаграму ведучої

Пізніше телеведуча мала знімання, ймовірно, для своєї програми про життя зірок. На відео видно, що Катя була одягнена в ошатну сукню з комірцем і пір'ям, а ще в капелюшок. До вторгнення залишалися лічені години.



Осадча мала знімання 23 лютого / Скриншот з інстаграму ведучої

Того дня Осадча мала ще одне знімання, вже в іншому образі – джинсовій сукні, синьому капелюшку та великих масивних сережках. На той момент до великої війни залишалось 6 годин.



Осадча мала знімання перед війною / Скриншот з інстаграму ведучої

Чим займається Осадча під час війни

Катя запустила власний проєкт "Знайти своїх". У його межах команда створила телеграм-канал "Пошук зниклих". Там можна подати заявку на пошук певної людини, яка загубилась внаслідок війни.

Також виходить телевізійна версія програми, у якій Катерина розповідає про історії тих, кого шукають та кого вже вдалося відшукати. Згодом з'явився фонд Осадчої, який займається не лише пошуком зниклих, але й інформаційною кампанією щодо усиновлення дітей, котрі залишилися без батьків.