За словами Катерини Осадчої, ідея створити телеграм-канал із пошуку людей у неї виникла вже в перший тиждень повномасштабного вторгнення. 3 березня 2022 року вона разом із молодшим сином, піврічним Данилом гуляла селом і в цей момент ухвалила рішення. Ведуча зрозуміла: тоді було необхідно створити спільноту, яка б об’єднала тисячі українців, які шукають своїх рідних.

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Катя Осадча повідомила кількість зниклих українців, яких вдалося знайти під час війни

Катерина Осадча зізнається, що ніхто з її колег не думав, що проєкт стане настільки масштабним і до них звернеться стільки людей із проханням допомогти. За ці два роки обсяг роботи не зменшився. Однак команда не втратила ентузіазму й далі готова рухатися до цілі.

3410 знайдених. Зараз у нашій ініціативі не лише пошук і всебічна робота з цивільним полоном, що дає вже плоди. Ми хочемо зробити так, аби в майбутньому ми були готові до будь-яких сценаріїв, катаклізмів і в них не губилися люди,

– розповіла Осадча.

Катерина Осадча 3 березня 2022-го, коли вирішила створити канал Пошук зниклих / Фото з інстаграму ведучої

Катерина Осадча / Фото з інстаграму ведучої

Катерина Осадча / Фото з інстаграму ведучої

Для самої ж ведучої проєкт Пошук зниклих став дуже рідним і близьким. "Це тисячі історій пошуку рідних, що розривають серце. Коли мама сподівається, що її маленький син живий, просто його забрали небайдужі. Коли донька шукає тата і вірить знайти його в полоні. Коли син шукає маму і знає, що її вивезли з-під обстрілів волонтери, але вона старенька, тому могла від шоку забути контакти", – резюмувала Катерина.

Зараз команда Пошуку зниклих співпрацює з МЗС України, поліцією, Генеральною прокуратурою України тощо.

Катерина Осадча / Фото з інстаграму ведучої

Про діяльність команди Пошук зниклих писав також і BBC / Фото з інстаграму ведучої

Що відомо про кількість безвісти зниклих і полонених українців

З початку повномасштабного вторгнення було зафіксовано зникнення безвісти 51 тисячі українців. У лютому 2024 року заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе заявив, що 35% цих людей знайшли живими.

Станом на 17 листопала 2023 року Мінреінтеграції оприлюднило іформацію щодо полонених українців. Це 4337 особи: із них 3574 – це військові, а 763 – цивільні.