Після 15 років шлюбу: зірка "МастерШеф-5" Катерина Велика розлучається

Учасниця кулінарного шоу "МастерШеф-5" Катерина Велика повідомила про розлучення з чоловіком. Блогерка попросила шанувальників про допомогу в одній справі.

Катерину називають найбагатшою учасницею кулінарного проєкту. Глядачі неодноразово мали змогу почути про її стосунки з чоловіком та відпочинок за кордоном.

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Втім, Велика наразі перебуває в пошуку адвоката з розлучень. Блогерка не розкрила причини розриву з екскоханим, але зізналася, що змирилася з новим етапом в її житті.

Водночас Катерина заспокоїла прихильників, запевнивши, що з нею все добре і "залишилися тільки формальності".

Ексчоловік зірки "МастерШеф" Андрій Великий є бізнесменом та фахівцем з інвестицій. У своїх соцмережах він ділиться фото з-за кордону, тому можна припустити, що в Україні той не живе. Цікаво, що на початку повномасштабного вторгнення Андрій займався волонтерством, але незабаром перестав висвітлювати допомогу у блозі. Через рік він неочікувано з'явився в інформаційному просторі, але вже перебуваючи в Європі.

Нагадаємо, пара Катерини й Андрія Великих пробула у шлюбі 15 років. В експодружжя є 3-річний син, який живе із зірковою мамою, але має можливість проводити час з обома батьками.