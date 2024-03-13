Відома акторка Катерина Тишкевич вперше назвала розлад, який їй діагностували лікарі
Джерело:Катерина Тишкевич
Українська актриса Катерина Тишкевич вже близько 10 років бореться з нестерпним головним болем. Тепер вона назвала діагноз, який їй встановили лікарі.
Річ у тім, що тривалий час медики не могли визначити на що саме хворіє знаменитість. Зараз з'ясувалося, що це, ймовірно, хронічний соматофорний больовий розлад.
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Який діагноз поставили Катерині Тишкевич
Медики підозрюють, що акторка може страждати від хронічного соматоформного больового розладу. Знаменитість пояснила, що це стійкий хронічний головний біль напруги. За її словами, однією з причин його розвитку може бути емоційна травма та індивідуальні фізіологічні особливості.Для довідки! У ранньому віці Катерині поставили діагноз ДЦП, який тривалий час ніяк не проявлявся.
Катерина Тишкевич розповіла про свій діагноз / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стан здоров'я Катерини Тишкевич
- У червні 2022 року акторка поділилася, що вже восьмий рік бореться з нестерпним головним болем. Тоді вона розповіла, що лікарям не вдається встановити діагноз.
- Щоб полегшити свій стан, жінка експериментувала з різними ліками, зокрема антидепресантами та нейролептиками. Катерина навіть на деякий час відправилася на Балі, де старалася приймати свій стан без пігулок і медитувати, але це не допомагало.
- Зрештою, вона звернулася до психіатричної лікарні, де їй запропонували введення внутрішньовенного антидепресанта. Після чого Тишкевич лягла в лікарню.
- Втім, в актриси виник сепсис і вона впала у кому. Тоді виявилося, що інфекція стафілококу потрапила через катетер, який акторці ставили раніше.
- На щастя, зараз Катерина знаходиться вдома, де продовжує реабілітацію.