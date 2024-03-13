Справжнє ім'я SLAVIA – Ярослава Притула-Хома. Вона народилась у Львові, і з самого дитинства зрозуміла, що хоче бути співачкою. Тому мама віддала її до музичної школи Соломії Крушельницької по класу фортепіано, де здобуло освіту чимало українських артистів, пише Show 24.

До слова Називали секс-символом естради 90-х: що стало з EL Кравчуком і де він зараз

Шлюб з Дзідзьо та перебування у тіні артиста

Згодом Ярослава вступила у музичне училище. Саме там вона познайомилась з Михайлом Хомою. Після закінчення університету культури співак заснував гурт "Друзі", де виступала і Ярослава. Коли колектив розпався, співачка працювала над розвитком власної вокальної студії, де займалася з учнями, створювала власні пісні.



Гурт "Друзі" / Фото з інстаграму SLAVIA

20 листопада Михайло та Ярослава одружилися, а відтоді співачка більше часу приділяла побуту і "сімейному вогнищу". Дзідзьо навіть приховував дружину від публіки й не дозволяв їй давати інтерв'ю. Про зіркову кохану дізналися вже у 2016 році. На той час SLAVIA викладала дітям вокал і ще тоді зізнавалась, що хотіла б більше часу проводити з чоловіком.

Я вважаю, що шоубізнес не для жінки. Чоловік має робити кар'єру, а дружина все ж таки бути вдома. Жінка має бути фундаментом і опорою для чоловіка,

– казала співачка.

Однак SLAVIA не могла пожертвувати кар'єрою заради шлюбу. Вона випустила пісню "Чиста як сльоза" та дебютний кліп у 2018. Того самого року вона таємно від чоловіка взяла участь у "Х-Факторі" та пройшла у тренувальний табір. За словами артистки, вона свідомо провалювала наступні виступи.

Ярослава Хома – авторська пісня: дивіться відео онлайн

У 2020 році голос SLAVIA прозвучав значно гучніше у її пісні та кліпі "Я тобі не мамка", де вона розповіла про те, що варто ставити себе на перше місце. Тоді Дзідзьо побачив у цій роботі "камінь у свій город".

SLAVIA – "Я тобі не мамка": дивіться відео онлайн

Розлучення з Дзідзьо та старт кар'єри

Наступного року SLAVIA дала відверте інтерв'ю, де вперше заговорила про складні стосунки з чоловіком, образи через те, що він не підтримував її на сольному шляху, не мав часу на сім'ю. Через короткий час Дзідзьо повідомив про розлучення з дружиною. Вони вже певний час не жили разом, а потім ухвалили рішення про розрив. Розкішну квартиру у Києві артист залишив Ярославі.

Коли довго не бачилися, я приїжджала і відчувала себе непотрібною. У нього робота кипить, а я наче заважаю. Як жінка, я втрачала віру в нас, теплоту хотіла, а її не було. Щось потихенько відмирало,

– розповідала жінка.

Після гучних інтерв'ю SLAVIA, скандальних коментарів, чуток про роман з Цибульською, Михайло та Ярослава не тримають зла один на одного. Артистка досі вітає співака з днем народження, а він допомагав ексдружині та відповідав на її прохання.

"Ми багато пройшли, і це дуже цінний досвід для кожного з нас. Ми близькі й рідні люди. Кожен з нас бажає одне одному тільки найкращого", – казала артистка.

Де зараз SLAVIA

На початку повномасштабної війни співачка випустила емоційну пісню "Стоп, війна". Вона виступала та виступає з благодійними концертами, для українських військових.

SLAVIA продовжила працювати над кар'єрою і навіть зняла кліп, де взяла участь Ірина Фаріон. Також співачка подавала заявку на Нацвідбір на Євробачення-2023, але не пройшла до фіналу.

SLAVIA – "Сила роду": дивіться відео онлайн

Як змінилась SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA