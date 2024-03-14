Катерина Тишкевич неочікувано заговорила про проблеми у стосунках з чоловіком

14 березня 2024, 19:39
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Катерина Тишкевич

Катерина Тишкевич відверто зізналася про труднощі в стосунках з актором Валентином Томусяком. Виявляється, у пари двічі були сімейні кризи.

Перша з них відбулася після трьох років разом, а друга – після семи. Знаменитість розповіла, як їм з чоловіком вдалося розв'язати ці проблеми і поділилася, яким є їхнє інтимне життя після дев'яти років разом. 

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Чи були в Катерини Тишкевич проблеми у стосунках з чоловіком

Акторка зазначила, що вони з Валентином пережили типові кризи, які проявилися після трьох і семи років спільного життя. Пара подолала ці труднощі за допомогою тривалих і відвертих розмов. Іноді навіть зі сльозами на очах. Зрештою, завжди акторам вдавалося знайти компроміс.


Катерина Тишкевич розповіла про кризу у стосунках / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас пристрасть у подружжя нікуди не зникає навіть після 9 років разом.

Інтимне життя – то велика частина жіночого здоров'я, і мій партнер це розуміє і робить все, щоб я в цьому плані була щаслива і задоволена,
– підкреслила артистка. 

 


Катерина Тишкевич розповіла про інтим у стосунках / Скриншот з інстаграм-сторіс

Якою була історія кохання Тишкевич і Томусяка

Ми обидвоє не були готові до переходу якогось. І по інерції ми прозустрічалися ще місяць-два. А потім Валік вирішив закінчити наші стосунки,
– говорила Катерина. 

  • Однак акторка хотіла змусити Валентина поревнувати, пішовши на побачення з іншим чоловіком. Саме тоді Томусяк зрозумів, що не хоче втрачати дівчину.
  • Їхні стосунки відновилися, і через два роки актор зробив коханій пропозицію.
  • 7 лютого 2019 року Валентин і Катерина одружилися. На весільній церемонії були присутні лише найрідніші, що створило теплу та затишну атмосферу для молодят. Так, пара нещодавно відсвяткувала 5 річницю шлюбу. 

Автор: Софія Хомишин