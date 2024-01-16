Валентин Томусяк зізнався, що це було дуже непросто. Він поділився, що навіть думав, що це вже кінець.

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Валентин Томусяк розповів про те, як його дружина лежала в реанімації

З'ясувалося, що на момент, коли Катерина Тишкевич була в лікарні, актор працював у Києві. В один з днів, коли його дружину вже госпіталізували, подзвонила мама дівчини й сказала, щоб Валентин приїжджав, бо може не встигнути.

Вона навіть не помітила, що я приїхав. Вона дивилася тільки на маму. А потім вона мене ще питала, де я, а я був поруч… Це непросто,

– зазначив актор.

Томусяк поділився, що в його коханої були марення через погану сатурацію. Крім того, за його словами, дівчина говорила різну маячну й не реагувала на те, що їй казали.

"Прийшов лікар, вона слухає уважно і починає говорити таку маячню… І це настільки лякає. Як потім нам сказали, набряк пішов у внутрішні легені, і організм не насичувався киснем. Вони сказали, що зроблять їй седацію. І коли сказали, що робитимуть операцію на руку, коли почали відмовляти орган за органом, а вода не виходить, збирали консиліуми… І розрізали руку і нічого не знайшли. Інфекція загальна. І як лікувати? Лікували симптоми, причини немає. І мене накрило. Я думав, що це кінець", – пригадав чоловік.

Інтерв'ю з Катериною Тишкевич: дивіться відео онлайн

Катерина Тишкевич потрапила в лікарню