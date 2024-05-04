Катерина Осадча та Юрій Горбунов зворушили, як з дітьми готуються до Великодня: сімейні кадри

Зіркова пара Катерина Осадча і Юрій Горбунов поділилася планами святкування Великодня. Водночас вони замилували шанувальників сімейними кадрами з дітьми.

До того ж подружжя показало, чим займається напередодні Христового Воскресіння. Так, Катерина та Юрій увесь час проводять з дітьми.

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Як Осадча і Горбунов готуються до Великодня

Телеведуча у своїх соцмережах опублікувала кадри, на яких розвиває дрібну моторику дворічного сина Данила. Хлопчик грається з камінцями, чому радіє Катерина.

Скільки б іграшок не було, а пляшка з камінцями найцікавіша,

– поділилася знаменитість.



Катерина Осадча грається з сином Данилом / Скриншот з інстаграм-сторіс

До того ж Осадча розповіла про плани щодо святкування Великодня. У суботу ввечері подружжя піде до церкви святити паски, а потім збереться разом з родиною за столом. Телеведуча рада таким моментам сімейних зустрічей.



Телеведуча про плани підготовки до Великодня / Скриншот з інстаграм-сторіс



Осадча про святкування Великодня / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас Юрій Горбунов показав шанувальникам як проводить час з сином Іваном в очікуванні свята. Так, шоумен поділився, що перебуває з хлопчиком на рибалці.



Юрій Горбунов з сином Іваном / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про подружжя Осадчої та Горбунова