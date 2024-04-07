Зірка серіалу "Кухня" поділилася ніжним фото з чоловіком, який змінює російське громадянство
Джерело:Катерина Кузнєцова
6 квітня акторка Катерина Кузнєцова відсвяткувала сьому річницю стосунків з чоловіком. Тому, вона поділилася з шанувальниками ніжними світлинами з коханим-росіянином Максимом Апліним.
З початку вторгнення чоловік Кузнєцової засудив війну і підтримав Україну. За словами Катерини, її чоловік зараз займається питанням щодо зміни російського громадянства.
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Якою світлиною Кузнєцова зворушила шанувальників
Акторка опублікувала романтичне фото, де вона обіймається з чоловіком. Подружжя одягнуло світлий верх і темний низ. Пара щиро посміхається та виглядає щасливою. Водночас на фоні можна побачити пальми.
"Сьогодні 7 років", – підписала кадр Катерина.
Підписники у захваті від світлини пари. Вони привітали подружжя у коментарях і зробили безліч компліментів.
- "Кохання врятує світ! Вітаю";
- "Мої вітання! Хай здійсняться всі заповітні мрії і бажання";
- "Найщиріші вітання!!";
- "Мої вітання! Хай попереду ще багато років і щастя!";
- "Злагоди та любові! Діточок, як на небі зірочок!".
Що відомо про подружжя Кузнєцової та Апліна
- У 2017 році відбулося знайомство майбутньої пари.
- У квітні 2021-го Максим освідчився Катерині.
- З початком вторгнення чоловік засудив криваві дії Росії та підтримав Україну. Подружжя виїхали з країни-агресора до Шрі-Ланки, а пізніше переїхали до Іспанії.
- Ба більше, акторка наголосила на тому, що її наречений вже в процесі зміни громадянства з російського на українське.