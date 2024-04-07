Зірка серіалу "Кухня" поділилася ніжним фото з чоловіком, який змінює російське громадянство

6 квітня акторка Катерина Кузнєцова відсвяткувала сьому річницю стосунків з чоловіком. Тому, вона поділилася з шанувальниками ніжними світлинами з коханим-росіянином Максимом Апліним.

З початку вторгнення чоловік Кузнєцової засудив війну і підтримав Україну. За словами Катерини, її чоловік зараз займається питанням щодо зміни російського громадянства.

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Якою світлиною Кузнєцова зворушила шанувальників

Акторка опублікувала романтичне фото, де вона обіймається з чоловіком. Подружжя одягнуло світлий верх і темний низ. Пара щиро посміхається та виглядає щасливою. Водночас на фоні можна побачити пальми.

"Сьогодні 7 років", – підписала кадр Катерина.

Підписники у захваті від світлини пари. Вони привітали подружжя у коментарях і зробили безліч компліментів.

"Кохання врятує світ! Вітаю";

"Мої вітання! Хай здійсняться всі заповітні мрії і бажання";

"Найщиріші вітання!!";

"Мої вітання! Хай попереду ще багато років і щастя!";

"Злагоди та любові! Діточок, як на небі зірочок!".

Що відомо про подружжя Кузнєцової та Апліна