Тікток заполонили відео заквітчаних Карпат під пісню Володимира Івасюка

15 квітня 2024, 06:30
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У мережі набирають оберту неймовірної краси відео, де юзери показують красоти української гори Кукул.

Тікток замойорів атмосферними відео з Карпат. Українці масово знімають нереальні ролики з гори Кукул, де навесні буйно зацвіли крокуси. Квітчаста "ковдра" на тлі ще засніжених Карпат просто вражає.

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Юзери публікують естетичні ролики під легендарну пісню Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас", що неабияк передає атмосферу Карпат. Від цих відео просто дух перехоплює.

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Що відомо про пісню Володимира Івасюка

Композицію "Пісня буде поміж нас" можна сміливо віднести до золотих хітів української музичної індустрії. Твору Володимира Івасюка понад 50 років, але він і досі має шалену популярність серед меломанів.

Нове дихання синглу дав саме тікток, де юзери його поширюють масово. Вони знімають рілси на різну тематику.

Утім, сам Івасюк вклав у композицію романтичний підтекст. Пісню співак присвятив молодій журналістці газети "Молодий буковинець" Галині Тарасюк, із якою познайомився в 70-их роках. Хоча стосунки пари тривали недовго, однак хіт Івасюка живе в серцях слухачів уже не одне покоління. Він не втрачає актуальності й досі популярний.

Володимир Івасюк – Пісня буде поміж нас – слухати онлайн пісню:

Автор: Олена Худенко