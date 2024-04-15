Тікток заполонили відео заквітчаних Карпат під пісню Володимира Івасюка

У мережі набирають оберту неймовірної краси відео, де юзери показують красоти української гори Кукул.

Тікток замойорів атмосферними відео з Карпат. Українці масово знімають нереальні ролики з гори Кукул, де навесні буйно зацвіли крокуси. Квітчаста "ковдра" на тлі ще засніжених Карпат просто вражає.

До слова Тікток розриває мем про змагання у вподобайках під трек онука Боба Марлі

Юзери публікують естетичні ролики під легендарну пісню Володимира Івасюка "Пісня буде поміж нас", що неабияк передає атмосферу Карпат. Від цих відео просто дух перехоплює.

Що відомо про пісню Володимира Івасюка

Композицію "Пісня буде поміж нас" можна сміливо віднести до золотих хітів української музичної індустрії. Твору Володимира Івасюка понад 50 років, але він і досі має шалену популярність серед меломанів.

Нове дихання синглу дав саме тікток, де юзери його поширюють масово. Вони знімають рілси на різну тематику.

Утім, сам Івасюк вклав у композицію романтичний підтекст. Пісню співак присвятив молодій журналістці газети "Молодий буковинець" Галині Тарасюк, із якою познайомився в 70-их роках. Хоча стосунки пари тривали недовго, однак хіт Івасюка живе в серцях слухачів уже не одне покоління. Він не втрачає актуальності й досі популярний.

Володимир Івасюк – Пісня буде поміж нас – слухати онлайн пісню: