51-річна голлівудська акторка Камерон Діаз вдруге стала мамою: стать та ім'я дитини

Камерон Діаз, яка прославилася роллю у серіалі "Янголи Чарлі", потішила шанувальників звісткою про поповнення в сім'ї. Вона вдруге стала мамою.

До цього голлівудська акторка з чоловіком виховували доньку Реддікс, а тепер у них народився син. Камерон вже навіть розсекретила його ім'я.

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Що відомо про поповнення в сім'ї Камерон Діаз

Актриса опублікувала фото картини з написом "маленька пташка мені прошепотіла". Під публікацією вона повідомила про народження сина Кардинала Меддена. Водночас знаменитість вирішила не показувати фото дитини.

Ми благословенні та раді оголосити про народження нашого сина, Кардинала Меддена. Він чудовий, і ми всі дуже раді, що він тут! Заради безпеки та конфіденційності дітей ми не будемо публікувати жодних фотографій, але він справді милий,

– зазначили зіркові батьки.

Камерон Діаз не розкрила подробиці про дату народження хлопчика. Також наразі залишається незрозумілим, чи народжувала акторка особисто, чи скористалася послугами сурогатної матері.

Що відомо про особисте життя Камерон Діаз