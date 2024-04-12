У мережі з'явилися фото Камалії з понівеченим обличчям: що каже співачка

Мережею ширяться світлини української співачки Камалії, на обличчі якої можна помітити кров і синці. Шанувальників збентежили ці фото, тому артистка провела у своєму блозі прямий ефір, аби всім все пояснити.

Кадри з понівеченим обличчям артистки поширили телеграм-канали. Саме там фанати співачки змогли побачити ті страшні фото.

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Що сталося з Камалією

На одній зі світлин чітко видно наявну гематому в зоні ока співачки. Водночас на інших кадрах помітно розбиту губу та кров на шиї жінки.



Співачка Камалія з понівеченим обличчям / Фото з телеграм-каналу "Джокер"



Артистка Камалія з розбитою губою / Фото з телеграм-каналу "Джокер"

Камалія вирішила вийти в прямий ефір, аби зупинити галас навколо фото. Однак, вона не зазначила чи фотошоп це, чи справжні побиття.

Я в шоці. Я не розумію, що це коїться? Я вийшла в ефір, щоб показати всім, що я жива, здорова, і все зі мною гаразд. Дітки зі мною, все добре, нічого не трапилось,

–запевнила виконавиця.



Камалія вийшла у прямий ефір / Фото з телеграм-каналу "Сцена.UA"

Ба більше, шанувальники наголосили на тому, що на виступі співачки 11 квітня ніхто не помітив ран чи синців на обличчі Камалії. Водночас деякі фанати впевнені, що артистка страждає від насилля, оскільки манікюр на оприлюднених фото такий самий, як і на записі прямого ефіру. Однак, сама Камалія нічого не підтвердила.

Нещодавно Камалія перенесла операцію

У лютому цього року співачка приголомшила опублікуваним відео з операційної палати.

Вона повідомила, що хірургічне втручання довелося зробити через проблеми зі слухом на ліве вухо.

Знаменитості діагностували травматичну перфорацію барабанної перетинки. Втім, за її словами, лікарі успішно провели операцію.

Операцію мирінгопластики чудово зробила завідувачка ЛОР-відділення. Сподіваюся, що знову чутиму на ліве вухо, як раніше,

– підкреслила артистка.