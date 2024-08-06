Мені дуже хотілося дитину, – Камалія вперше розповіла, як пережила викидень

Відома українська артистка Камалія вперше поділилася своєю непростою історією материнства. Співачка розкрила, що пережила два викидні.

Це була перша вагітність знаменитості, тоді вона чекала на близнюків. Викидні сталися на пізньому терміні.

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Камалія зізналася, що втрата дітей далася їй дуже важко, але підтримка близьких, друзів та чоловіка допомогла впоратися з горем. Артистка також зверталася до медитації, спорту та активної роботи, щоб відволіктися від болісних думок.

Впоратися з цим тільки з вірою в Бога та вірою, що все попереду. Дуже велику роль відіграють твої рідні, підтримка. Це медитація, спорт, відпочинок. Мені лікар казав, що потрібно не зациклюватися і не думати про це. Тому що, коли дуже сильно хочеш, то нічого не виходить. Я одразу занурювалась в роботу, навантажувала себе. Плюс кінний спорт, змагання, пісні, кліпи, виступи,

– розповіла співачка.

Під час наступної вагітності Камалія постійно хвилювалася, але дотримувалася порад лікаря й все склалося добре.

Я боялася радіти. А мені лікар сказав: "От живи так і нічого не бійся. Буде – значить буде, не буде – будеш пробувати ще". У Захура є діти від першого шлюбу і він казав, що особливо не хоче дітей. А мені дуже хотілося дитину, хотілося реалізуватися. Коли ходила вагітною, то було до останнього страшно. Але я постійно була на зв'язку з лікарями, все було під контролем,

– зазначила виконавиця.

Інтерв'ю з Камалією: дивіться відео онлайн

Зауважимо, зараз співачка є щасливою матір'ю 10-річних близнючок Арабелли та Мірабелли, які навчаються та живуть у Великій Британії з батьком Мохаммадом Захуром. Камалія розповідала, що після закінчення повномасштабного вторгнення дівчата повернуться додому.