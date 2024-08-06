Це була перша вагітність знаменитості, тоді вона чекала на близнюків. Викидні сталися на пізньому терміні.

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Камалія зізналася, що втрата дітей далася їй дуже важко, але підтримка близьких, друзів та чоловіка допомогла впоратися з горем. Артистка також зверталася до медитації, спорту та активної роботи, щоб відволіктися від болісних думок.

Впоратися з цим тільки з вірою в Бога та вірою, що все попереду. Дуже велику роль відіграють твої рідні, підтримка. Це медитація, спорт, відпочинок. Мені лікар казав, що потрібно не зациклюватися і не думати про це. Тому що, коли дуже сильно хочеш, то нічого не виходить. Я одразу занурювалась в роботу, навантажувала себе. Плюс кінний спорт, змагання, пісні, кліпи, виступи,

– розповіла співачка.

Під час наступної вагітності Камалія постійно хвилювалася, але дотримувалася порад лікаря й все склалося добре.

Я боялася радіти. А мені лікар сказав: "От живи так і нічого не бійся. Буде – значить буде, не буде – будеш пробувати ще". У Захура є діти від першого шлюбу і він казав, що особливо не хоче дітей. А мені дуже хотілося дитину, хотілося реалізуватися. Коли ходила вагітною, то було до останнього страшно. Але я постійно була на зв'язку з лікарями, все було під контролем,

– зазначила виконавиця.

Інтерв'ю з Камалією: дивіться відео онлайн

Зауважимо, зараз співачка є щасливою матір'ю 10-річних близнючок Арабелли та Мірабелли, які навчаються та живуть у Великій Британії з батьком Мохаммадом Захуром. Камалія розповідала, що після закінчення повномасштабного вторгнення дівчата повернуться додому.