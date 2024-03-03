Show 24 зібрав головні музичні новинки цього тижня. Серед них – вибухові повернення відомих гуртів та артистів, провокативні треки про почуття та, звичайно, пісні про війну.

До слова Тоня Матвієнко у новій пісні відтворила голос покійної мами: відео зворушує до сліз

KALUSH та KRUTЬ

Гурт анонсував повернення рубрики KALUSHcollab. Першою піснею стала лірична композиція, створена в колаборації з Мариною Круть. Новий сингл поєднує теплі спогади співачки про кафе в Івано-Франківську, ліричний реп у виконанні Олега Псюка, енергійні ламані ритми та живу бандуру.

KALUSH та KRUTЬ – "Десятка": дивіться відео онлайн

TVORCHI

Колектив представив пісню Андрія Кузьменка "Два озера повні сліз" у власній інтерпретації. Композиція стала однією з саундтреків фільму "Я, "Побєда" і Берлін" за мотивами повісті Кузьми Скрябіна.

TVORCHI – "Два озера повні сліз": слухайте онлайн

QUEST PISTOLS

Відомий гурт знову повернувся з прем'єрою "Божевільна". Це нова робота з ностальгічними нотами минулої творчості та елементами романтизму. Сингл може стати початком нового етапу у творчості гурту.

QUEST PISTOLS – "Божевільна": дивіться відео онлайн

Олександр Волошин

Блогер випустив новий трек "Пазли", у якому розповів історію знайомого про його стосунки зі стриптизеркою. Волошин запевняє, що це не автобіографічна історія – ці чутки він спростував навіть для Анни Трінчер, яка випадково приєдналася до його прямого ефіру з прихильниками.

Олександр Волошин – "Пазли": дивіться відео онлайн

Настя Балог

Співачка вразила новим треком "Калатало". Це емоційна розповідь про кохання, яке бореться за своє існування. Історія розгортається навколо двох людей, чиї стосунки на межі розриву. Настя закликає не втрачати віру і боротись за свою любов.

Настя Балог – "Калатало": дивіться відео онлайн

TRINY T

Співачка випустила пісню "Воля", у якому відобразила дух українського народу в боротьбі за свободу, незалежність та цінності. Це перший сингл виконавиці, який вона написала з початку повномасштабної війни – це сталось ще влітку 2022. Вона показує у пісні жагу до життя, любов до рідної землі та надію на мир.

TRINY T – "Воля": слухайте онлайн

ХАС

Український репер презентував кліп "Винні" про недовіру у стосунках. У відеороботі він розповів стильну історію в стилі гангстерів 30-х років, в якій ХАС постає в ролі слідчого у справі скоєного злочину, а його супутниця навпроти в помаранчевому костюмі засудженої за столом на допиті.

ХАС – "Винні": дивіться відео онлайн

KÓRNEL

Після довгої паузи, коли артист проживав особисту кризу та пошук сенсів, співак представив новий сингл "Вільним". У ньому він показав себе по-новому – це мускулінність, зрілість, яка підкреслюється характерним звучанням.

KÓRNEL – "Вільним": дивіться відео онлайн

ROIKO

Учасниця "Голосу країни-13" випустила новий трек, що зачаровує мелодійністю та ніжністю. Мета співачки – перенести слухача у світ спогадів і незабутніх моментів. Текст пісні підкреслює важливість кожної миті у житті людини.

ROIKO – "Дахи": дивіться відео онлайн

Golubenko

Співак рік тому презентував дебютний мініальбом, а днями він випустив свій перший повноформатний альбом. До його складу увійшло 9 треків, у яких описуються почуття та емоції в романтичні моменти. Фокус-треком став – "Назавжди".

Golubenko – "Назавжди": дивіться відео онлайн

SUVOROVA

Співачка випустила пісню "Стріляй". Це не повторений хіт гурту "Океану Ельзи", а свіжий сингл з новим меланхолійним звучанням, що наклався на сучасні сенси. Він про кожну українку, яка хвилюється за брата, чоловіка, сина на війні.

SUVOROVA – "Стріляй": слухайте онлайн

VERONIKA та PTASHKIN

Учасниця та переможець європейського сезону "Голосу країни" презентували спільну роботу "Нетверезий". Це автобіографічна робота, де артисти розповідають про історію своїх відносин. Вони зародилися з варшавського роману під час зйомок шоу в Польщі. Акцент – на щирих емоціях, а кульмінацією відеороботи став поцілунок.

VERONIKA та PTASHKIN – "Нетверезий": дивіться відео онлайн

SPIV BRATIV

Черкаський гурт представив документально-музичний кліп про стан, який відомий кожному українцю. Роботу написали після одного з прильотів по Черкасах, коли було зруйновано будівлю готелю. Фронтмен гурту розповів, що усвідомлюєш ціну фрази "Добрий ранок", коли вікна виносить вибуховою хвилею.

SPIV BRATIV – "Недобрий ранок": дивіться відео онлайн

Нікіта Кісельов

Співак та композитор Нікіта Кісельов 1 березня презентував новий хіт під назвою "Джульєтта". Це пісня про справжні, перші почуття; гімн про щире кохання, яке дарує надію та змушує серце битися сильніше. Цікаво, що кліп на знятий в колаборації з Національним академічним драматичним театром імені Лесі Українки.

Нікіта Кісельов – "Джульєтта": дивіться відео онлайн

Oxana Trach

Співачка випустила пісню-експеримент у перший день весни. Вона має ретро-звучання, а також розкриває співачку зовсім з іншої сторони. Річ у тім, що у композиції присутній сексуальний контекст.

Oxana Trach – Я тебе знайшла: дивіться відео онлайн

TANA

Артистка представляє свій новий трек під назвою Free Yourself. Ця музична композиція запрошує слухачів на унікальну подорож всередину себе, закликаючи до звільнення від тягаря проблем та пошуку справжнього змісту життя.

TANA – Free Yourself: слухайте онлайн

Zelenooka

Співачка випустила авторську інтерпретацію фольклорної історії про Гриця. Частина треку завірусилася в тіктоці ще у 2020 році, а сьогодні артистка представляє розширену та змінену версію популярного звуку.

Zelenooka – "Ой говорила мені мамо": слухайте онлайн

Також додамо, що український романтик Андрій Кравченко запрошує до МЦКМ у Києві, де відбудеться його концерт "Мадонна".