Ексклюзивно для 24 Каналу артист підсумував рік, що минає, розповів про різдвяні традиції, які зберігає разом із сином та дружиною. А також пояснив, яке свято для нього важливіше – Різдво чи Новий рік.

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Різдвяний бліц з Julik

Різдво 25 грудня чи 7 січня? Різдво цьогоріч, як і минулого року, святкуватиму 25 грудня зі всім цивілізованим світом. Так повелось, моя бабуся вже чимало років живе у Польщі й ми звикли до цієї дати. Ще раніше святкували двічі: 25 і 7, проте зручніше святкувати день народження Ісуса саме 25 грудня. Йдеться про ментальність, а не про дату. Головне – мати віру та привчати молоде покоління до звичаїв.

Різдво чи Новий рік? Тут навіть без обговорення – Різдво. Як і сказав вище – це свято про щось більше, аніж установлена дата. Ми ментально зустрічаємо народження Ісуса Христа, величаємо його. Новий рік для мене – це подія, яка до війни давала роботу і можливість загадати бажання, але не більше.

Моя улюблена різдвяна традиція – проведення часу у сімейному колі й приготування різдвяних страв. Я обожнюю готувати разом із сином та дружиною. Це гарне проведення часу, без гаджетів, зайвих клопотів, що останнім часом дуже рідко вдається. Тому, безумовно, це свято об'єднує. А ще це гарна можливість побачитись з усіма родичами, яких не бачив раніше. Пам'ятаю, як у дитинстві ми також збирались усією родиною та кожен готував одну страв. Ех, час, на жаль, повернути неможливо.

Святкову атмосферу вдома створює сімейна ідилія та щасливі обличчя рідних. Це – найголовніше!

Цього року ми не ставили ялинку, обійшлись кількома гілочками, аби приємний запах дарував атмосферу свята. Не до великих ялинок цьогоріч.

На ялинці обов'язково має бути власноруч виготовлена іграшка від сина.

Перед Новим роком я завжди стараюсь закінчити всі задумані плани та ідеї, а ще планувати щось нове. Це важливо, адже тільки тоді ти чітко розумієш, куди рухатись далі.

Найбільше я люблю дарувати подарунки. Дарувати щось практичне. Це для мене важливо, адже не потрібні речі, які будуть потім валятись, – не потрібно.

Моя улюблена колядка – "Нова радість стала", мабуть, як і у багатьох українців. Вона проста, водночас із глибоким змістом та крутою гармонією.

3 фільми, які обов'язково треба переглянути перед святами – "Ангели чудяться", "Лист до Миколая", "Сам удома".

"Ангели чудяться": дивіться відео онлайн

У році, що минає, мені довелося кардинально змінитись. Від початку повномасштабного вторгнення змінились усі, здебільшого на краще. Я проїздив пів світу із благодійними концертами та зміг із колегами заручити чимало грошей, які спрямовані на перемогу та підтримку ЗСУ. А ще випустити сингли, які так полюбились моїм фанам. Через музику я виклав свою душу. Недарма кажуть, що пісня – це історія, так воно і є. Історію ми творимо разом.

У новому 2024 році я бажаю українцям міцного здоров'я усім, і звісно, перемоги нашій країні! Ці два побажання є основою – все решту буде!