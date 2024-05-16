Я людина відповідальна, – Jerry Heil опублікувала відео з Pianoбой про її зміни з "Х-Фактору"

Співачка Jerry Heil, яка разом з реперкою alyona alyona зайняла третє місце на Євробаченні-2024, опублікувала відео. На ньому Яна показала, як змінилася з моменту участі у шоу "Х-Фактор". Водночас на одному з кадрів є реакція музиканта Pianoбой, Дмитра Шурова.

До того ж артистка Оля Полякова нещодавно прокоментувала виступ українського дуету на Євробаченні-2024. Вона високо високо оцінила номер представниць України та їхню роботу на конкурсі.

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Яке відео опублікувала Jerry Heil

Співачка у своїх соцмережах опублікувала відео, в якому поєднані кадри з Дмитром Шуровим та виступ Яни на Євробаченні-2024. Річ у тім, що Jerry Heil у 2018 році взяла участь у шоу "Х-Фактор", де одним з суддів проєкту був Pianoбой. Тоді він зазначив, що на артистку чекає справжня слава та успіх.

Водночас музикант додав, що хоче ще побачити Яну з її вигуками на сцені. Одразу після його слів, кадр змінюється на виступ виконавиці на Євробаченні-2024.

Я людина відповідальна: Pianoбой сказав, що хоче бачити мене на сцені з моїми "ууу" – я пішла виконувати. Зайняло трошки часу, але воно того варте!

– поділилася артистка.

Що відомо про участь Jerry Heil в "Х-Факторі"