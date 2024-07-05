Jerry Heil натякнула, що повернеться на Євробачення у 2025 році

Jerry Heil показала ролик, в якому поділилася спогадами з Євробачення-2024. Співачка заінтригувала фанів підписом про конкурс наступного року.

У ностальгійному ролику Jerry Heil зібрала чимало кадрів із залаштунків Євробачення: це підготовка, репетиції, примірка костюмів та грим. Представниця України на конкурсі поділилась, що сумує за конкурсом.

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Під роликом співачка залишила підпис, що заінтригував шанувальників.

Спогади про Євробачення. Як щодо Євробачення-2025?

– написала Jerry Heil.

Jerry Heil показала кадри з Євробачення: відео

Артистці у коментарях відповіло чимало шанувальників. Вони підтримують співачку й пишуть, що справді хотіли б побачити її на конкурсі в наступному році. Ці коментарі залишають як іноземні, так і українські фани:

"Так, Євробачення-2025! Ти заслуговуєш!";

"Так! Зроби колаборацію з alyona alyona чи Джамалою! Твій голос ангельський";

"Ти була моєю найулюбленішою на Євробаченні, я підтримував тебе як міг. На мою думку, ви повинні були перемогти цього року, бо точно цього заслуговуєте!".

Нагадаємо, Jerry Heil тричі брала участь у Нацвідборі. Утретє вона спробувала свої сили разом з реперкою alyona alyona і перемогла. Артистки здобули 3 місце на Євробаченні.